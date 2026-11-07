La Red: retiro de David Ospina del fútbol, famosas que bajaron de peso y más en el resumen

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Capítulo de La Red 7 de noviembre: retiro de David Ospina, Marcela Reyes y más
El exarquero de la Selección Colombia habló sobre su decisión, mientras que actrices contaron qué usan para mantener su figura esbelta. Por otro lado, abogada de Marcela Reyes habló.
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El exarquero de la Selección Colombia habló sobre su decisión, mientras que actrices contaron qué usan para mantener su figura esbelta. Por otro lado, abogada de Marcela Reyes habló.
Por:
Alejandra Hurtado
|
7 de Noviembre, 2026
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