La Red: retiro de David Ospina del fútbol, famosas que bajaron de peso y más en el resumen

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Capítulo de La Red 7 de noviembre: retiro de David Ospina, Marcela Reyes y más

El exarquero de la Selección Colombia habló sobre su decisión, mientras que actrices contaron qué usan para mantener su figura esbelta. Por otro lado, abogada de Marcela Reyes habló.

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El exarquero de la Selección Colombia habló sobre su decisión, mientras que actrices contaron qué usan para mantener su figura esbelta. Por otro lado, abogada de Marcela Reyes habló.

Por: Alejandra Hurtado
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