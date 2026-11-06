'Poncho' Zuleta fue incapacitado tras accidente de su hijo y tomó "decisión difícil"

El folclor vallenato atraviesa por uno de sus momentos más sentimentales, por lo que Tomás Alfonso 'Poncho' Zuleta, uno de los máximos exponentes de este género musical, confirmó a través de un comunicado oficial que se alejará temporalmente de los escenarios y de sus actividades públicas. Además, detalló en sus declaraciones que sus médicos le otorgaron una incapacidad médica inicial de 21 días para salvaguardar su bienestar y permitirle concentrarse de lleno en el cuidado de su núcleo familiar.

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La difícil decisión se toma a raíz del delicado estado de salud de su hijo, el también artista, ‘Kbeto’ Zuleta, quien sobrevivió a un trágico accidente de tránsito que sufrió el bus de su agrupación en carreteras del departamento del Cesar el pasado lunes 26 de octubre y que dejó víctimas fatales.

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El icono de la música vallenata, que lleva una trayectoria de décadas alegrando al país, reconoció que el impacto emocional y físico de la tragedia familiar lo obligó a poner una pausa en sus compromisos profesionales. “Hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación”, expresó.





El siniestro vial que protagonizó la agrupación de ‘Kbeto’ en el puente sobre el río Ariguaní encendió las alarmas de todo el país y dejó en luto al género tras el fallecimiento de dos de sus integrantes, Geovany Lobo y Harold Santana.

El compositor envió a través de su publicación sus condolencias a familiares y seres queridos de los músicos fallecidos. Además, agradece las oraciones y buenos deseos recibidos para la recuperación de su hijo y el resto de la agrupación, y afirmó que “sentirlos cerca nos ha dado fortaleza para salir adelante”.

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Cómo está Kbeto Zuleta después del accidente

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Kbeto ha tenido que afrontar un proceso clínico complejo debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente, las cuales incluyeron una amputación de su pierna izquierda, por la que debió someterse a intervenciones quirúrgicas de alto riesgo en una clínica de Barranquilla.

Aunque los reportes médicos más recientes han dado destellos de esperanza, al ver al joven músico consciente y tratando de comunicarse con sus allegados, el camino hacia su rehabilitación total es largo y exige la presencia y el apoyo de su familia.

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Poncho Zuleta dijo qué sucederá con sus conciertos

Ante la incertidumbre que genera la noticia para la agenda artística del 'Pulmón de Oro', el equipo de trabajo del juglar aclaró que los eventos y presentaciones que ya estaban firmados con empresarios y organizadores no se cancelarán definitivamente, sino que entrarán en un proceso de reprogramación.

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En su comunicado, el propio artista enfatizó en el respeto profundo que siempre ha profesado por su fanaticada, prometiendo regresar con el carisma y la alegría que lo caracterizan una vez el panorama de salud de su hijo mejore y los especialistas autoricen su retorno.

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"Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante, para cumplirles y agradecerles con mi canto tanta comprensión", afirmó el maestro vallenato.