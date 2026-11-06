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'Poncho' Zuleta fue incapacitado tras accidente de Kbeto e hizo pausa en carrera

Poncho Zuleta, padre de Kbeto Zuleta, anunció una pausa en sus actividades para estar al lado de su hijo en su recuperación y prometió regresar cuando sea el momento. Aquí todos los detalles.

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'Poncho' Zuleta fue incapacitado tras accidente de su hijo y tomó "decisión difícil"

El 'Pulmón de Oro', Poncho Zuleta, publicó un comunicado en el que contó que se tomará una pausa en su carrera musical, mientras avanza la recuperación de su hijo 'Kbeto'.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Poncho Zuleta
Foto: Instagram @ponchozuletadiaz
Foto: Instagram @ponchozuletadiaz