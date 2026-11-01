Kbeto Zuleta despertó y comenzó a hablar: este es el nuevo parte de salud tras su accidente

La evolución médica del hijo de Poncho Zuleta se da tras el grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre en la vía entre Pueblo Nuevo y Bosconia (Cesar), cuando el vehículo de la agrupación cayó al río Aguanal.

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Este sábado 31 de octubre, a través de sus redes sociales, la agrupación publicó un comunicado de prensa en el que confirmó las primeras mejoras significativas del artista, seis días después del trágico siniestro que cobró la vida de dos integrantes de su equipo.

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¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta?

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De acuerdo con el informe oficial, Kbeto despertó de manera espontánea, superó con éxito el proceso de extubación traqueal, se encuentra consciente y ha comenzado a hablar y reconocer a las personas que lo rodean.



Más tarde, en la noche del mismo sábado , la cuenta oficial de Kbeto se publicó un comunicado oficial que reitera el avance del artista conocido como ‘El Pulmón de Oro’.

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Adicionalmente, Héctor, Zuleta hermano del artista, entregó detalles sobre su progreso en declaraciones recogidas por el medio Zona Cero:

"Gracias a Dios hemos tenido partes satisfactorios. Kabe todavía se encuentra en proceso de mejoría (...) Fueron varias partes anatómicas afectadas y en cada una hay que esperar la evolución correspondiente. Lo tenemos ya consciente de cierta manera; los médicos pudimos avanzar en el proceso de extubación traqueal, preservando el tiempo y la prudencia. Eso lo va a determinar el tiempo y la evolución. Dios está en control y esperamos que siga avanzando (...) Pudimos visitarlo, ya nos mira y logramos establecer comunicación con él".

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¿Qué causó el accidente de Kbeto Zuleta? Abogado compartió versión entregada por el conductor del bus

Cabe precisar que entre las personas lesionadas en el accidente también se encuentra el conductor del bus, quien, en las últimas horas, habría entregado una primera versión sobre lo ocurrido.

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Raúl de Castro, abogado designado por la empresa para pronunciarse sobre el incidente, señaló que, pese a los intentos, la compañía aún no ha logrado establecer comunicación directa con el conductor. Sin embargo, indicó que conocieron, a través de un tercero, parte de su relato sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro. “Lo que pudimos conocer por un tercero es que el conductor alcanzó a decir que se le atravesaron dos perros y que fue en ese momento que se produjo el accidente”, manifestó De Castro al diario El Tiempo.