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Kbeto Zuleta despertó y comenzó a hablar: este es el nuevo parte de salud tras su accidente - CaracolTV

Hay noticias alentadoras sobre la salud del cantante vallenato Kbeto Zuleta. Seis días después del trágico accidente de su bus en Cesar, el artista despertó, fue extubado y ya habla.

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Kbeto Zuleta despertó y comenzó a hablar: este es el nuevo parte de salud tras su accidente

Hay noticias alentadoras sobre la salud del cantante vallenato Kbeto Zuleta. Seis días después del trágico accidente de su bus en Cesar, el artista despertó, fue extubado y ya habla.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 1 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Kbeto' Zuleta
'Kbeto' Zuleta
Foto: Instagram @kbetozuleta