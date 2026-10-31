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Juan Vélez tuvo una recaída de su salud mental

Juan Vélez hace unos meses publicó en sus historias de Instagram que se ausentaría por un tiempo y que esperaba que sus seguidores no lo abandonaran y no dejaran de escuchar su música.

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El cantante de música popular Juan Vélez tuvo una recaída de su salud mental y tomó acciones

Juan Vélez hace unos meses publicó en sus historias de Instagram que se ausentaría por un tiempo y que esperaba que sus seguidores no lo abandonaran y no dejaran de escuchar su música.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 31 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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