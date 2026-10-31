El cantante de música popular Juan Vélez tuvo una recaída de su salud mental y tomó acciones

El artista del género popular atraviesa un proceso de transformación personal tras afrontar momentos de altísima tensión emocional. En entrevista exclusiva concedida al programa 'La Red', el intérprete abrió su corazón para detallar los motivos que lo llevaron a pausar su vida pública y priorizar su bienestar integral.

Según relató el propio músico, llevaba bastantes meses experimentando un deterioro progresivo en su ánimo, manifestado en severas crisis de ansiedad y depresión. La acumulación de presiones económicas, desacuerdos y rupturas en el ámbito amoroso, sumados a complejos altibajos en su carrera artística, crearon un panorama insostenible que terminó por fracturar su tranquilidad cotidiana.



Consciente del impacto que esta situación estaba teniendo sobre su vida y su trabajo, el paisa tomó una de las decisiones más valientes de su trayectoria: ingresar por voluntad propia a un centro especializado en salud mental para recibir atención profesional oportuna y herramientas terapéuticas de afrontamiento.

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Qué les dijo Juan Vélez a sus seguidores antes de alejarse de los escenarios

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La pausa en la carrera del cantante no ocurrió de la noche a la mañana, aunque para sus fanáticos representó una sorpresa inicial. Hace algunos meses, el artista utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje preventivo a su comunidad digital.



Historia de Instagram de Juan Vélez Foto Instagram: @juanvelezcantante

En aquella publicación, el artista notificó que se ausentaría de las plataformas y de las presentaciones en vivo por un tiempo indefinido. Con absoluta sinceridad, expresó el temor natural que siente cualquier músico en este tipo de coyunturas: solicitó encarecidamente a su público que no lo abandonaran en su ausencia y que continuaran apoyando y escuchando su catálogo musical en plataformas digitales mientras se enfocaba en su recuperación.

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Cómo se encuentra actualmente Juan Vélez tras su proceso de recuperación

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Tras completar la etapa intensiva de tratamiento médico y psicológico en la institución especializada, el panorama para el cantante de música popular luce sustancialmente distinto. El propio intérprete confirmó a las cámaras de 'La Red' que hoy por hoy está viviendo buenos días, habiendo logrado canalizar y solucionar los conflictos mentales que perturbaban su cotidianidad.

Su testimonio no solo aclara su situación profesional y personal, sino que además envía un mensaje de concientización sobre la importancia de buscar ayuda profesional a tiempo frente a diagnósticos como la depresión y la ansiedad en la industria del entretenimiento.

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