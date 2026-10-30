Los mejores minis de la noche: romance en el escenario a cargo de los niños

La noche en el escenario de ‘Yo Me Llamo’ tuvo un tinte muy especial gracias al talento desbordante de los participantes más pequeños de la competencia. Con interpretaciones impecables y una puesta en escena cargada de sentimiento, los minis demostraron que el amor por la música no tiene edad y se convirtieron en los grandes protagonistas de la velada.

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La música romántica y regional se apoderó del templo de la imitación cuando ‘Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar’ pisó el piso del escenario para interpretar con potencia y sentimiento el clásico ‘Paloma negra’, dejando en claro que la dinastía Aguilar tiene dignas herederas de su poderío vocal.

Mini Ángela Aguilar en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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Por su parte, la balada pop y el romanticismo urbano se hicieron presentes con ‘Yo Me Llamo Mini Andrés Cepeda’, quien con su característica dulzura entonó ‘Mejor que a ti te va’, sacándole más de un suspiro a los jurados Amparo Grisales y César Escola.

Mini Andrés Cepeda en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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El toque bohemio y desgarrador de la noche llegó de la mano de ‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’, cuya interpretación de ‘Amor completo’ erizó la piel tanto de los asistentes como de los televidentes.



Mini Mon Laferte en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Para cerrar con broche de oro esta gala inolvidable, ‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’ deslumbró con su elegancia y afinación al cantar ‘Historia de amor’. Gracias a estas magistrales actuaciones, los cuatro pequeños se consolidaron como los mejores de la noche y aseguraron que continuarán dándolo todo en la competencia para convertirse en el mini perfecto de la temporada.

Mini Luis Miguel en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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Cuál es el nombre real y la edad de Ángela Aguilar

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Ángela Aguilar Álvarez Alcalá nació en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003. Es una reconocida cantante de música regional mexicana, hija del también famoso intérprete Pepe Aguilar y nieta de las leyendas del cine de oro mexicano Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

De dónde es el cantante Andrés Cepeda y cuáles son sus mayores éxitos

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Andrés Cepeda es un cantautor colombiano nacido en Bogotá el 7 de julio de 1973. Inició su carrera musical como vocalista de la agrupación de rock y pop Poligamia y posteriormente consolidó una exitosa carrera como solista, destacándose por baladas románticas inolvidables como ‘Día tras día’, ‘Sé morir’ y ‘Besos usados’.

Cuándo y dónde nació la cantante Mon Laferte

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Mon Laferte, cuyo nombre de nacimiento es Norma Monserrat Bustamante Laferte, nació en Viña del Mar, Chile, el 2 de mayo de 1983. Es una de las artistas latinoamericanas más influyentes de la última década, famosa por mezclar géneros como el bolero, el rock, el pop y la música folclórica.

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