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Capítulo 71 Yo Me Llamo
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Cuáles participantes de 'Yo Me Llamo' pasaron a la siguiente fase

Estos minis imitadores endulzaron el oído del jurado y los cuatro lograron quedar como los mejores de la noche. Además, aseguraron que seguirán competiendo para ser el mini perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los mejores minis de la noche: romance en el escenario a cargo de los niños

Estos minis imitadores endulzaron el oído del jurado y los cuatro lograron quedar como los mejores de la noche. Además, aseguraron que seguirán competiendo para ser el mini perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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