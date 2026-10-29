Diana se encuentra con Felipe y él le dice que el plan sigue en pie

Felipe le responde que sí y le dice que hace unos meses le ofrecieron un trabajo en la costa, pero que él no lo aceptó porque no quería estar lejos de Diana. La mujer le dice que lo acepte porque ella está dispuesta a empezar de cero su vida con él. Por su parte, Greeicy no está de acuerdo con el plan.

No te pierdas ningún contenido de 'María La Caprichosa' en las noches de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo.



Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

