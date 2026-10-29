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Diana se encuentra con Felipe y él le dice que el plan sigue en pie

La mujer descubre que Felipe está en la esquina de su casa y corre rápidamente para hablar con él y preguntarle si el plan de irse era enserio o solo lo decía por contentarla. La respuesta la sorprende.

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Diana se encuentra con Felipe y él le dice que el plan sigue en pie

La mujer descubre que Felipe está en la esquina de su casa y corre rápidamente para hablar con él y preguntarle si el plan de irse era enserio o solo lo decía por contentarla. La respuesta la sorprende.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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