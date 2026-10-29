Los mejores dobles de la noche y los disfraces de los jurados: volvieron a ser niños

La competencia musical vivió una jornada inolvidable donde cuatro participantes destacaron sobre el escenario con interpretaciones impecables.

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El imitador de ‘Yo Me Llamo Darío Gómez’ conmovió al público al interpretar el clásico ‘El rey del despecho’, demostrando un manejo vocal y una presencia escénica que le valieron el reconocimiento directo del público y de los jurados.

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Por su parte, ‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ llenó de energía alternativa el escenario al cantar ‘Mujer gala’, logrando capturar la esencia irreverente y la identidad única de la voz líder de Aterciopelados.

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La cuota urbana estuvo a cargo de ‘Yo Me Llamo Reykon’, quien puso a bailar a todos los asistentes con el éxito ‘Señorita’, demostrando un dominio escénico notable.



Finalmente, la poesía y el estilo romántico llegaron con 'Yo Me Llamo Ricardo Arjona', quien interpretó 'Acompañame a estar solo', logrando una afinación y un parecido vocal que cautivaron de inmediato a la mesa de expertos.

Por qué los jurados de Yo Me Llamo lucieron disfraces en el programa

Además del talento musical en la pista de modelaje y canto, la gala se transformó en una verdadera fiesta temática. Durante el capítulo, los jurados volvieron a ser niños al lucir creativos disfraces para celebrar la ocasión, aportando momentos de alegría, humor y dinamismo a las evaluaciones de la noche.

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Tras ser seleccionados como los más destacados de la velada, los cuatro dobles aseguraron que seguirán preparándose activamente en la escuela del programa para mantener el nivel exigido y continuar en la carrera por convertirse en el doble perfecto.