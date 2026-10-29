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Cuáles fueron los mejores imitadores hoy en 'Yo Me Llamo'

Estos imitadores endulzaron el oído del jurado y los cuatro lograron quedar como los mejores de la noche. Además, aseguraron que seguirán competiendo para ser el doble perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los mejores dobles de la noche y los disfraces de los jurados: volvieron a ser niños

Estos imitadores endulzaron el oído del jurado y los cuatro lograron quedar como los mejores de la noche. Además, aseguraron que seguirán competiendo para ser el doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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