1:03:40 min Yo Me Llamo - Capítulo 70: los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro 1:05:52 Capítulo 69 Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él 1:06:35 Capítulo 68 los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos 1:06:32 Capítulo 67 Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados 1:03:40 Capítulo 70 los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro

Capítulo 70 Yo Me Llamo : los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro Este capítulo fue muy especial para todos, incluyendo a los jurados, quienes recordaron su infancia y se disfrazaron de su cantante favorito... excepto Aurelio. Laura y Melina también participaron.