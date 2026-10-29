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Capítulo 70 Yo Me Llamo, completo y gratis
Este capítulo fue muy especial para todos, incluyendo a los jurados, quienes recordaron su infancia y se disfrazaron de su cantante favorito... excepto Aurelio. Laura y Melina también participaron.
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Capítulo 70 Yo Me Llamo : los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
1:03:40 min
Yo Me Llamo - Capítulo 70:
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
1:05:52
Capítulo 69
Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él
1:06:35
Capítulo 68
los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos
1:06:32
Capítulo 67
Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
Capítulo 70 Yo Me Llamo : los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
Este capítulo fue muy especial para todos, incluyendo a los jurados, quienes recordaron su infancia y se disfrazaron de su cantante favorito... excepto Aurelio. Laura y Melina también participaron.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
29 de Octubre, 2026
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1:05:52
Capítulo 69
Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él
1:06:35
Capítulo 68
los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos
1:06:32
Capítulo 67
Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados
1:06:25
Capítulo 66
Minis reciben consejos de sus padrinos, mientras Laura y Melina buscan pareja de baile
1:03:39
Capítulo 65
Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'
1:06:28
Capítulo 64
Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
Yo Me Llamo
Capítulo 69 Yo Me Llamo : Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él
Yo Me Llamo
Capítulo 68 Yo Me Llamo : los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos
Yo Me Llamo
Capítulo 67 Yo Me Llamo : Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados
Yo Me Llamo
Capítulo 66 Yo Me Llamo : Minis reciben consejos de sus padrinos, mientras Laura y Melina buscan pareja de baile
Yo Me Llamo
Capítulo 65 Yo Me Llamo : Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'
Yo Me Llamo
Capítulo 64 Yo Me Llamo : Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'
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