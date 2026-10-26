1:06:32 min Yo Me Llamo - Capítulo 67: Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados 1:06:25 Capítulo 66 Los minis reciben consejos de sus padrinos. Mientras Laura y Melina buscan pareja de baile 1:03:39 Capítulo 65 Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' 1:06:28 Capítulo 64 Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' 1:06:32 Capítulo 67 Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados

Capítulo 67 Yo Me Llamo : Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados Los padrinos de ocho mini dobles se enfrentarán entre sí para lograr conseguir recompensas para sus ahijados. Un capítulo muy emotivo que enseña que el amor lo puede todo.