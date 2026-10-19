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Capítulo 62 Yo Me Llamo : Elder Dayán y a Aurelio son el verdadero "el grupo de atrás se separa"

Elder Dayan y Aurelio parecen niños chiquitos, pues no se quedan en silencio y molestan durante las presentaciones. Además, Aurelio está alejado de Amparo, ¿por qué razón?

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:05:51 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 62: Elder Dayán y a Aurelio son el verdadero "el grupo de atrás se separa"
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1:06:07
Capítulo 61
Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos
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1:03:42
Capítulo 60
César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación
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1:06:32
Capítulo 59
César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 
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Capítulo 62
Elder Dayán y a Aurelio son el verdadero "el grupo de atrás se separa"

Capítulo 62 Yo Me Llamo : Elder Dayán y a Aurelio son el verdadero "el grupo de atrás se separa"

Elder Dayan y Aurelio parecen niños chiquitos, pues no se quedan en silencio y molestan durante las presentaciones. Además, Aurelio está alejado de Amparo, ¿por qué razón?

Por: Juanita Ángel Maldonado
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1:06:07
Capítulo 61
Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos
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1:03:42
Capítulo 60
César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación
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1:06:32
Capítulo 59
César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 
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Capítulo 58
Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  
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1:06:36
Capítulo 57
Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados
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Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 
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Capítulo 62
Elder Dayán y a Aurelio son el verdadero "el grupo de atrás se separa"