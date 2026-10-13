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Capítulo 58 Yo Me Llamo : Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento

Los jurados de 'Yo Me Llamo' vivieron una jornada llena de talento a cargo de los niños. Amparo, César y Elder tuvieron que tomar duras decisiones sobre el futuro de los pequeños.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
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Yo Me Llamo - Capítulo 58: Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  
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1:06:36
Capítulo 57
Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados
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1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 
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Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
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Capítulo 58
Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  

Capítulo 58 Yo Me Llamo : Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  

Los jurados de 'Yo Me Llamo' vivieron una jornada llena de talento a cargo de los niños. Amparo, César y Elder tuvieron que tomar duras decisiones sobre el futuro de los pequeños.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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1:06:36
Capítulo 57
Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados
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1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 
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Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
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Capítulo 54
Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo 
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1:06:26
Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
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Capítulo 52
Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical
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Capítulo 58
Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  