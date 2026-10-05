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Capítulo 53 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 53 Yo Me Llamo : Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'

El Templo de la Imitación fue testigo de las primeras audiciones de 'Yo Me Llamo Mini' y los jurados tuvieron que tomar difíciles decisiones sobre el futuro de algunos imitadores en la competencia.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:26 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 53: Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
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Capítulo 52
Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical
IMAG CAP 51 YMLL .jpg
1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación 
IMAG CAP 50.jpg
1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
plantilla 1280 x 720 (11).png
1:06:26
Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'

Capítulo 53 Yo Me Llamo : Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'

El Templo de la Imitación fue testigo de las primeras audiciones de 'Yo Me Llamo Mini' y los jurados tuvieron que tomar difíciles decisiones sobre el futuro de algunos imitadores en la competencia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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plantilla 1280 x 720 (1).png
Capítulo 52
Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical
IMAG CAP 51 YMLL .jpg
1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación 
IMAG CAP 50.jpg
1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
IMAG CAP 49.jpg
1:05:44
Capítulo 49
los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
IMAG CAP 48.jpg
1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
IMAG CAP 47.jpg
1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
plantilla 1280 x 720 (11).png
1:06:26
Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'