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Capítulo 56 Yo Me Llamo, hoy 08 de otubre, completo y GRATIS

El Templo de la Imitación fue testigo de la excelente forma de bailar de César, quien terminó sorprendiendo a todos, incluso a los minis, tras su manera de desenvolverse en la pista.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:03:32 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 56: César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 
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Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
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Capítulo 54
Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo 
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1:06:26
Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
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1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 

Capítulo 56 Yo Me Llamo : César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 

El Templo de la Imitación fue testigo de la excelente forma de bailar de César, quien terminó sorprendiendo a todos, incluso a los minis, tras su manera de desenvolverse en la pista.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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plantilla 1280 x 720 (18).png
Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
plantilla 1280 x 720 (1).png
Capítulo 54
Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo 
plantilla 1280 x 720 (11).png
1:06:26
Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
plantilla 1280 x 720 (1).png
Capítulo 52
Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical
IMAG CAP 51 YMLL .jpg
1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación 
IMAG CAP 50.jpg
1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
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1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 