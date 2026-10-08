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Capítulo 56 Yo Me Llamo, hoy 08 de otubre, completo y GRATIS
El Templo de la Imitación fue testigo de la excelente forma de bailar de César, quien terminó sorprendiendo a todos, incluso a los minis, tras su manera de desenvolverse en la pista.
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Capítulo 56 Yo Me Llamo : César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró
1:03:32 min
Yo Me Llamo - Capítulo 56:
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró
Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
Capítulo 54
Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo
1:06:26
Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró
Capítulo 56 Yo Me Llamo : César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró
El Templo de la Imitación fue testigo de la excelente forma de bailar de César, quien terminó sorprendiendo a todos, incluso a los minis, tras su manera de desenvolverse en la pista.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
8 de Octubre, 2026
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Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
Capítulo 54
Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo
1:06:26
Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
Capítulo 52
Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical
1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró
Yo Me Llamo
Capítulo 55 Yo Me Llamo : Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
Yo Me Llamo
Capítulo 54 Yo Me Llamo : Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo
Yo Me Llamo
Capítulo 53 Yo Me Llamo : Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
Yo Me Llamo
Capítulo 52 Yo Me Llamo : Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical
Yo Me Llamo
Capítulo 51 Yo Me Llamo : César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo
Capítulo 50 Yo Me Llamo : Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
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