Yo Me Llamo - Capítulo 52: Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical 1:03:42 Capítulo 51 César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación 1:06:08 Capítulo 50 Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación 1:05:44 Capítulo 49 los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos Capítulo 52 Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical

Capítulo 52 Yo Me Llamo : Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical Cuatro imitadores tuvieron que decirle adiós al escenario, pues no lograron ser el doble perfecto de su artista favorito. Por otro lado, ocho participantes siguen compitiendo para llegar a la final.