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Rafael Orozco
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 52 ‘Yo Me Llamo’: Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical

Cuatro imitadores tuvieron que decirle adiós al escenario, pues no lograron ser el doble perfecto de su artista favorito. Por otro lado, ocho participantes siguen compitiendo para llegar a la final.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
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Yo Me Llamo - Capítulo 52: Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical
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1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación 
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1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
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1:05:44
Capítulo 49
los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
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Capítulo 52
Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical

Capítulo 52 Yo Me Llamo : Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical

Cuatro imitadores tuvieron que decirle adiós al escenario, pues no lograron ser el doble perfecto de su artista favorito. Por otro lado, ocho participantes siguen compitiendo para llegar a la final.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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IMAG CAP 51 YMLL .jpg
1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación 
IMAG CAP 50.jpg
1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
IMAG CAP 49.jpg
1:05:44
Capítulo 49
los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
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1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
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1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 24 de septiembre completo y gratis.
1:03:15
Capítulo 46
cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
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Capítulo 52
Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical