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Capítulo 48 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 48 Yo Me Llamo : una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces - CaracolTV

Esta noche, el Templo de la Imitación se convierte en escenario de homenajes, donde los imitadores darán vida a voces que han marcado generaciones con sus canciones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:05:40 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 48: una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
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1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 24 de septiembre completo y gratis.
1:03:15
Capítulo 46
cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
IMAG CAP 45 YMLL.jpg
1:06:08
Capítulo 45
Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas
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1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces

Capítulo 48 Yo Me Llamo : una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces

Esta noche, el Templo de la Imitación se convierte en escenario de homenajes, donde los imitadores darán vida a voces que han marcado generaciones con sus canciones.

Por: Jorge Andrés Bernal
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IMAG CAP 47.jpg
1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 24 de septiembre completo y gratis.
1:03:15
Capítulo 46
cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
IMAG CAP 45 YMLL.jpg
1:06:08
Capítulo 45
Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas
Elder Dayán en el Templo de la Imitación.
1:06:29
Capítulo 44
los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará
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1:06:14
Capítulo 43
Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo
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1:06:05
Capítulo 42
Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación
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1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces