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Capítulo 45 Yo Me Llamo : Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas - CaracolTV

Las emociones estarán a flor de piel esta noche, cuando los imitadores regresen al escenario con nuevas presentaciones. Música, talento y momentos inesperados marcarán la jornada.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:08 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 45: Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas
Elder Dayán en el Templo de la Imitación.
1:06:29
Capítulo 44
los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará
IMA CAPI 43.jpg
1:06:14
Capítulo 43
Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo
IMA CAPI 42.jpg
1:06:05
Capítulo 42
Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación
IMAG CAP 45 YMLL.jpg
1:06:08
Capítulo 45
Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas

Capítulo 45 Yo Me Llamo : Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas

Las emociones estarán a flor de piel esta noche, cuando los imitadores regresen al escenario con nuevas presentaciones. Música, talento y momentos inesperados marcarán la jornada.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Elder Dayán en el Templo de la Imitación.
1:06:29
Capítulo 44
los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará
IMA CAPI 43.jpg
1:06:14
Capítulo 43
Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo
IMA CAPI 42.jpg
1:06:05
Capítulo 42
Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación
IMA CAP 41.jpg
1:03:10
Capítulo 41
El espejito mágico está listo para revelar quiénes son los mejores imitadores de la noche
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1:06:02
Capítulo 40
Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación
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1:06:29
Capítulo 39
Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión
IMAG CAP 45 YMLL.jpg
1:06:08
Capítulo 45
Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas