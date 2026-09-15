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Capítulo 39 Yo Me Llamo : Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión - CaracolTV

Una nueva noche de música y talento está por comenzar en 'Yo Me Llamo'. Los imitadores se preparan para brillar en el escenario y los jurados esperan ser sorprendidos por su pasión.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:29 min
FOTO - CAPÍ 39.jpg
Yo Me Llamo - Capítulo 39: Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión
IMA - CAPI.jpg
1:06:01
Capítulo 38
Este show llegó con el doble de fuerza y los imitadores la sacaron del estadio
IMAG - CAP.jpg
1:06:11
Capítulo 37
noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones
IMA - CAPÍ.jpg
1:02:59
Capítulo 36
Una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación
FOTO - CAPÍ 39.jpg
1:06:29
Capítulo 39
Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión

Capítulo 39 Yo Me Llamo : Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión

Una nueva noche de música y talento está por comenzar en 'Yo Me Llamo'. Los imitadores se preparan para brillar en el escenario y los jurados esperan ser sorprendidos por su pasión.

Por: Jorge Andrés Bernal
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IMA - CAPI.jpg
1:06:01
Capítulo 38
Este show llegó con el doble de fuerza y los imitadores la sacaron del estadio
IMAG - CAP.jpg
1:06:11
Capítulo 37
noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones
IMA - CAPÍ.jpg
1:02:59
Capítulo 36
Una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación
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1:06:23
Capítulo 35
una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación
IMAG CAPÍTULO.png
1:06:31
Capítulo 34
Un nuevo grupo de imitadores llega al Templo dispuesto a conquistar el millonario premio
FOTO CAPÍTULO 33.jpg
1:06:39
Capítulo 33
un imitador brilló en el Templo y se quedó con el millonario premio
FOTO - CAPÍ 39.jpg
1:06:29
Capítulo 39
Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión