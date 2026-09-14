Bus del equipo de Martín Elías Jr. se accidentó, murieron dos personas y él se pronunció

El hecho sucedió entre las 3:00 y 4:00 a.m. del domingo 13 de septiembre de 2026, cuando el autobús en el que se movilizaban los integrantes del equipo del cantante de vallenato Martín Elías Jr. sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la vía que conecta a Puente Nacional con San Gil, en el municipio de Barbosa, Santander.

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El vehículo de la agrupación colisionó de frente contra una motocicleta con dos ocupantes, que fueron identificados como, Carlos Ferney León Chamarro, 26 años y José Ángel Chamarro Ayala, 27 años, quienes perdieron la vida, debido a la fuerza del golpe, según las autoridades, quedaron con heridas graves y fallecieron de manera instantánea en el lugar.



De acuerdo con el reporte oficial entregado por el capitán José Javier Caballero, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander, la principal hipótesis que manejan los peritos viales señala una invasión de carril por parte de la motocicleta. Según las autoridades, el vehículo de menor tamaño habría ingresado en sentido contrario en el kilómetro 7 del tramo vial entre Puente Nacional y San Gil, colisionando de frente contra el autobús en el que viajaban los músicos y el equipo técnico de la agrupación vallenata.

Adicionalmente, las autoridades de tránsito indicaron que investigan versiones del sector que sugieren una posible participación de la motocicleta en carreras clandestinas durante la madrugada en dicha zona de Barbosa, aspecto que sigue bajo estricta verificación judicial por parte de los investigadores.

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Qué dijo Martín Elías Jr. sobre el accidente

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El nieto de Diomedes Díaz compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresaba sus más sinceras condolencias para las familias de los involucrados; recibió comentarios como, “Que triste, los jóvenes que perdieron la vida en este lamentable hecho, tío y sobrino, oriundos de Barbosa Santander, uno de ellos amigo de infancia. Amigo un abrazo fuerte hasta el cielo”, “Que se rompa esas cadenas, Dios te cubra con su sangre poderosa, tus dos ángeles te cuidan siempre. Tienes la misma voz de tu papá tin tin que aún duele su partida”, “Dios te proteja de todo mal y peligro junto a todo tu equipo”.

“Gracias a Dios estamos bien y también mis muchachos. Todos los días nos levantamos intentando luchar por ustedes mi gente y así mismo estamos expuestos a muchas cosas, pero también tenemos como jefe a Dios que nos cuidó y cuidará. Seguiremos recorriendo Colombia por ustedes mis martinistas💛🙏🏽. Dios que reciba en su reino a las víctimas👼”, decía la publicación.

Sin embargo, el hijo de Martín Elías confirmó que su equipo se encuentra bien y aseguró que él no viajaba en el bus involucrado. Compartió en sus historias que esos son los riesgos que tienen los artistas al viajar en carretera y les pidió a sus seguidores que oraran por ellos.

Historia de Martín Elías Jr. Foto Instagram: @martineliasjr

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