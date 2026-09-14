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Qué dijo Martín Elías Jr. sobre el accidente de tránsito

El bus donde se transportaba la agrupación de Martín Elías Jr. sufrió un grave choque en vías de Santander, dejando dos fallecidos. Qué declaraciones dio el artista.

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Bus del equipo de Martín Elías Jr. se accidentó, murieron dos personas y él se pronunció

El bus de la agrupación de Martín Elías Jr. sufrió un grave choque en vías de Santander, dejando dos fallecidos y momentos de tensión en el vallenato.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Martín Elías Jr.
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Foto: @martineliasjr