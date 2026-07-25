Martín Elías Jr. revela la verdad de los versos que le dedicó a su padre en su funeral - CaracolTV
Martín Elías Jr. destapa un detalle desconocido sobre los versos que le dedicó a su padre durante su funeral. Por su parte, Rafael Santos cuenta la historia detrás del diamante y las joyas que Diomedes Díaz llevaba en sus dientes.
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Martín Elías Jr. revela la verdad de los versos que le dedicó a su padre en su funeral
Martín Elías Jr. destapa un detalle desconocido sobre los versos que le dedicó a su padre durante su funeral. Por su parte, Rafael Santos cuenta la historia detrás del diamante y las joyas que Diomedes Díaz llevaba en sus dientes.