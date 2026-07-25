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Quién es el novio de Marcela Reyes: está en la cárcel y contó cómo se conocieron - CaracolTV

La DJ y empresaria cuenta su historia de amor con Alias ‘Pichi’, quien se encuentra privado de la libertad y dice por qué cree en su inocencia. Además, se defiende de críticas por sus ingresos económicos.

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Quién es el novio de Marcela Reyes: está en la cárcel y contó cómo se conocieron

La DJ y empresaria cuenta su historia de amor con Alias ‘Pichi’, quien se encuentra privado de la libertad y dice por qué cree en su inocencia. Además, se defiende de críticas por sus ingresos económicos.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 25 de jul, 2026
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