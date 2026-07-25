Cómo se va a elegir a la Miss Universe Colombia 2026: casting y gastos

Natalie Ackermann regresó como directora y organizadora de Miss Universe Colombia y, según contó Frank Solano en La Red, este año cambiará por completo el proceso para elegir a la representante del país rumbo al certamen internacional.

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Cómo se elegirá a Miss Universe Colombia 2026

De acuerdo con la información revelada en el programa, ya no habrá una candidata designada de manera directa. En su lugar, se realizará un casting en Bogotá, del que saldrán las aspirantes que competirán en el concurso nacional.

"Este año Colombia no tendrá una representante designada de manera directa y en su lugar se va a realizar un proceso de selección", explicó Frank Solano.El presentador agregó que "el primer paso será un casting en Bogotá. De ahí de ese día van a salir las candidatas que van a competir en el certamen nacional".



Debido al corto tiempo que hay para escoger a la representante de Colombia antes del concurso internacional, previsto para el 24 de noviembre en Puerto Rico, la organización anunció una medida que beneficiará a las participantes.

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Según se informó en La Red, Miss Universe Colombia cubrirá el costo de los trajes de gala de todas las candidatas seleccionadas, por lo que ellas no deberán asumir ese gasto.

"La organización va a asumir el costo del traje de gala de cada una de las candidatas seleccionadas... ellas no tendrán que asumir ese gasto", señaló el programa.Por ahora, aún está pendiente definir la ciudad que albergará el certamen nacional, ya que la organización continúa buscando patrocinadores para hacerlo posible.

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Además, el tiempo juega en contra del equipo organizador, pues el cronograma es ajustado.

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