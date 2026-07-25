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Cómo se va a elegir a la Miss Universe Colombia 2026: casting y gastos - CaracolTV

Tras el regreso de Natalie Ackermann a la organización de Miss Universe Colombia, se conoció que la representante del país será elegida mediante un casting en Bogotá. Además, la organización asumirá el costo de los vestidos de gala de las candidatas.

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Cómo se va a elegir a la Miss Universe Colombia 2026: casting y gastos

Tras el regreso de Natalie Ackermann a la organización de Miss Universe Colombia, se conoció que la representante del país será elegida mediante un casting en Bogotá. Además, la organización asumirá el costo de los vestidos de gala de las candidatas.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 25 de jul, 2026
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