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La Velada del Año 2026 de Ibai: dónde verlo gratis con presentaciones de Juanes, Yandel y más - CaracolTV

Diez creadores de contenido de Iberoamérica se enfrentarán en el ring de boxeo dentro del evento de streaming organizado por el influencer español Ibai Llanos. Conozca todos los detalles.

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La Velada del Año de Ibai: EN VIVO, dónde verlo gratis con presentaciones de Juanes, Yandel y más

Diez creadores de contenido de Iberoamérica se enfrentarán en el ring de boxeo dentro del evento de streaming organizado por el influencer español Ibai Llanos. Conozca todos los detalles.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 25 de jul, 2026
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La Velada del Año de Ibai
La Velada del Año de Ibai
Foto: Instagram