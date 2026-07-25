La Velada del Año de Ibai: EN VIVO, dónde verlo gratis con presentaciones de Juanes, Yandel y más

Este sábado 25 de julio se llevará a cabo la sexta edición de La Velada del Año, el megaproyecto organizado por el famoso creador de contenido español Ibai Llanos. Este evento, transmitido completamente en vivo desde Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España, se ha convertido en uno de los programas digitales más esperados del año al combinar combates de boxeo amateur con presentaciones de artistas de talla internacional que mantienen las expectativas bastante altas.

¿A qué hora es La Velada del Año de Ibai?

La transmisión está programada para comenzar el 25 de julio a las 7:00 p. m. (hora de España), lo que corresponde a las 12:00 del mediodía en Colombia. Se espera que tanto los combates como los conciertos se extiendan durante aproximadamente ocho horas de transmisión continua.



¿Dónde ver gratis La Velada del Año de Ibai?

La transmisión oficial estará disponible de forma gratuita en los perfiles de Ibai Llanos en Twitch y YouTube. Además, por primera vez desde que se realiza La Velada del Año, el show se podrá seguir en vivo desde TikTok Live, ampliando las opciones para que los usuarios disfruten la cobertura desde cualquier dispositivo.

¿Qué artistas van a cantar en La Velada del Año de Ibai?

El cantante colombiano Juanes hará parte de la nómina musical principal junto a destacados exponentes de la música latina e internacional como Yandel, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera.