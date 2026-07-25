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Karol G regala viaje a pareja de fans recién casados: a dónde y por qué

Durante un concierto de su nueva gira, Karol G sorprendió a dos fanáticos al regalarles el viaje y las entradas para ver su show en París como regalo de luna de miel.

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Karol G le hizo tremendo regalo a pareja que se lo pidió en pleno concierto

La cantante paisa sorprendió a dos de sus fanáticos durante el inicio de su nueva gira mundial al concederles un deseo muy especial para celebrar su matrimonio.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Karol G regala viaje a pareja de fans recién casados
Karol G regala viaje a pareja de fans recién casados
Foto: Instagram @karolg