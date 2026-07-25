Karol G le hizo tremendo regalo a pareja que se lo pidió en pleno concierto

El viernes 24 de abril, Karol G dio inicio a su nueva gira ‘Viajando por el Mundo – Tropitour’ en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Con este show, la artista demostró todo lo que ha trabajado y planeado para sus fanáticos, pues visitará diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa entre julio de 2026 y julio de 2027, sumando aproximadamente 65 fechas.

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🔥¡QUÉ NOCHE!🔥 La primera fecha del esperado 🎶 "Viajando por el Mundo Tropitour"🎶, lo tuvo todo y más para los fans.

Más de 60.000 personas presenciaron el regreso de 🌼Karol G🌼 a los escenarios, con el concierto que ofreció la noche de este viernes en el estadio pic.twitter.com/ItBHTwrenj — Move Concerts CR (@MoveConcertsCR) July 25, 2026

Durante el espectáculo llamaron la atención varios elementos, como el impresionante escenario y sus atuendos, los cuales hacen parte de la misma estética de su presentación en Coachella en abril de 2026. Además, sorprendió al incluir un escenario alterno con una piscina de cristal y aprovechar la ocasión para presentar su nueva canción, ‘Matadora’.



¿Qué le regaló Karol G a la pareja que fue a su concierto?

En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que la colombiana interactúa con una pareja ubicada en las primeras filas, la cual sostenía un cartel que decía: “Karol, nos casamos y queremos ir a otro show de luna de miel”.

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Karol G le regaló a una pareja un viaje de luna de miel a PARIS en el primer concierto del TROPITOUR 😭 pic.twitter.com/Bh8FoSJGju — nacho con O (@NachoConO) July 25, 2026

La intérprete lo leyó en pleno show y les expresó que quería regalarles tanto el viaje como las entradas a un concierto en un lugar que se sintiera como una verdadera luna de miel. Acto seguido, les preguntó cuál sería la ciudad soñada para cumplirlo. Aunque la joven respondió inicialmente "Europa", la cantante le pidió ser más específica, a lo que la fanática contestó: "París".

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Entre risas y de forma jocosa, Karol G le dijo: “Muy de buenas, porque Karol G tiene show en París, así que nos vamos de luna de miel a París y a ver el show”, para luego sellar el momento con un emotivo abrazo con ambos fanáticos. Cabe recordar que el 'Tropitour' llegará a la capital francesa el 1 y 2 de julio de 2027 en el reconocido estadio La Défense Arena.

Karol G lleva en su tour el stage con la piscina como en coachella, necesito ver esto en vivo👄 pic.twitter.com/Sxs3YoMkIZ — nacho con O (@NachoConO) July 25, 2026

Karol G tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama en 2027

Carolina Giraldo vuelve a ser noticia tras ser seleccionada para recibir una estrella en el afamado Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos. El anuncio fue realizado el 23 de julio por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de elegir cada año a las personalidades reconocidas por su destacada trayectoria en distintas áreas del entretenimiento.

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La cantante colombiana hace parte del selecto grupo de 32 figuras que integrarán la generación 2027 del reconocido paseo. En la categoría de grabación, además de la paisa, fueron seleccionados grandes artistas de la música internacional como David Guetta, Waylon Jennings, los Ramones, Grandmaster Flash, Marc Shaiman, Sia, The Smashing Pumpkins, Linkin Park y Lil Wayne.

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