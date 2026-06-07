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Por qué comparan a Karol G con Khloé Kardashian tras su aparición en la Fórmula 1 de Mónaco

La cantante colombiana asistió a uno de los eventos deportivos más exclusivos del mundo y su apariencia no pasó desapercibida entre los asistentes ni en redes sociales.

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Karol G apareció en la Fórmula 1 de Mónaco y la compararon con una Kardashian: con cuál y por qué

La cantante colombiana asistió a uno de los eventos deportivos más exclusivos del mundo y su apariencia no pasó desapercibida entre los asistentes ni en redes sociales.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Karol G apareció en la Fórmula 1 de Mónaco