Karol G apareció en la Fórmula 1 de Mónaco y la compararon con una Kardashian: con cuál y por qué

Este 7 de junio se llevó a cabo el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, una de las competencias más prestigiosas y llamativas del automovilismo mundial, que reúne cada año a celebridades, empresarios, deportistas y figuras del entretenimiento.

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En medio de este exclusivo evento, Karol G se robó todas las miradas al aparecer en Montecarlo y compartir algunos momentos de su experiencia a través de redes sociales.



Karol G en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

La intérprete de 'Mi ex tenía razón' y 'Tropicoqueta' llegó a los paddocks en barco y fue recibida por el equipo Oracle Red Bull Racing.

La paisa lució un crop top y un pantalón negro con boleros, acompañados de tacones, gafas de sol y su característico cabello rubio. Su presencia llamó la atención tanto de los fanáticos del automovilismo como de los medios de comunicación.

Además, en los comentarios de múltiples publicaciones se pueden leer mensajes de usuarios que comparan a la artista con Khloé Kardashian debido a su apariencia.



Karol G durante o F1 Grand Prix de Mônaco, no Oracle Red Bull Racing Energy Station. pic.twitter.com/slQDgSWSGo — BichotaPress (@bichotapress) June 7, 2026

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Según varios internautas, el tono rubio de su cabello, su estilo, el peinado, su figura y el hecho de lucir sus curvas y abdomen tonificado evocan el estilo característico del famoso clan de hermanas estadounidenses. A esto se suman las gafas de sol que cubrían gran parte de su rostro, un accesorio que reforzó aún más las comparaciones.

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¿Qué premio recibió Karol G en los AMAs 2026?

El pasado 25 de mayo se llevaron a cabo los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, donde la cuota colombiana estuvo representada por Karol G y Maluma, quienes dejaron en alto el nombre del país.

La primera en subir al escenario fue 'La Bichota', que interpretó el exitoso tema 'Ivonny Bonita' en una presentación cargada de sensualidad y energía que captó la atención del público.

Tras su actuación, Carolina Giraldo recibió de manos del cantante John Legend el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un reconocimiento que también han recibido figuras de la música como Michael Jackson, Beyoncé y Whitney Houston.

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La artista aprovechó el momento para agradecer el reconocimiento y aseguró que encontró en la música su verdadero propósito de vida.