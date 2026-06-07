Cuántos años le lleva Emmanuel Esparza a Essined Aponte: son más de 10 y ya había estado casado

La pareja de actores, que se conoció durante las grabaciones de la producción 'La Reina de Indias y el Conquistador', finalmente dio el “sí, acepto” en el altar y celebró por todo lo alto junto a sus familiares, amigos y seres queridos.

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A través de sus redes sociales y con el cubrimiento de la Revista 15 Minutos, los recién casados compartieron varios detalles de este importante momento, desde los preparativos y la llegada a la ceremonia hasta el primer beso como esposos y la fiesta posterior.

¿Cuántos años se llevan Emmanuel Esparza y Essined Aponte?

Además de su historia de amor, otro detalle que suele despertar curiosidad entre sus seguidores es la diferencia de edad entre los actores. Emmanuel Esparza nació el 2 de marzo de 1976 y actualmente tiene 50 años, mientras que Essined Aponte nació el 9 de abril de 1991 y tiene 35 años.

Esto significa que entre ambos existe una diferencia de 15 años. Sin embargo, la edad nunca ha sido un obstáculo para la pareja, que construyó su relación de manera gradual después de conocerse durante las grabaciones de la producción mencionada.



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Curiosamente, esta no es la primera vez que Emmanuel mantiene una relación con una diferencia de edad considerable. Con su exesposa, la actriz Cristina Warner, también existía una brecha generacional, aunque menor, pues entre ellos había una diferencia de 10 años.

¿Cuánto duró Emmanuel Esparza con Cristina Warner?

No muchos recuerdan que este es el segundo matrimonio de Emmanuel Esparza. El actor estuvo casado durante 17 años con la también actriz española Cristina Warner, relación de la que nació su hija, Zoe.

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En octubre de 2020, ambos realizaron una publicación en Instagram para anunciar su decisión de separarse.

“Después de 17 años juntos decidimos parar la relación de pareja. Hemos tejido una gran historia y el resultado de ella es el mejor regalo de amor que ambos pudimos darnos: nuestra princesa Zoe”, expresaron en aquel momento.

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¿Cómo inició la relación entre Emmanuel Esparza y Essined Aponte?

La historia de amor entre los actores comenzó durante las grabaciones de 'La Reina de Indias y el Conquistador'. Aunque inicialmente solo fueron compañeros de trabajo y amigos, con el paso del tiempo desarrollaron una fuerte conexión.

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Tras el final de la producción, cada uno siguió su camino y pasó más de un año sin que se vieran. Luego de la pandemia, cuando ambos ya habían superado procesos personales y no tenían compromisos sentimentales, volvieron a encontrarse. Fue entonces cuando la amistad evolucionó de manera natural hasta convertirse en una relación amorosa que hoy los llevó al altar.