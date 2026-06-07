Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Emmanuel Esparza y Essined Aponte
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuántos años le lleva Emmanuel Esparza a Essined Aponte: son más de 10 y ya había estado casado - CaracolTV

El 6 de junio, los actores llegaron al altar para sellar su amor en una romántica ceremonia en Villa de Leyva. Aquí le contamos más detalles sobre su relación y la diferencia de edad que existe entre ambos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuántos años le lleva Emmanuel Esparza a Essined Aponte: son más de 10 y ya había estado casado

El 6 de junio, los actores llegaron al altar para sellar su amor en una romántica ceremonia en Villa de Leyva. Aquí le contamos más detalles sobre su relación y la diferencia de edad que existe entre ambos.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 7 de jun, 2026
Comparta en:
Cuántos años le lleva Emmanuel Esparza a Essined Aponte
Cuántos años le lleva Emmanuel Esparza a Essined Aponte
Foto: Intagram @essinedaponte