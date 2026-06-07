Emmanuel Esparza se casó con Essined Aponte: VIDEO de la boda y el actor llorando

El sábado 6 de junio de 2026, Emmanuel Esparza y Essined Aponte se casaron y compartieron varios detalles de este importante momento a través de sus redes sociales y de contenido exclusivo realizado junto a la Revista 15 Minutos.

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Por medio de historias y varios reels, la pareja mostró el minuto a minuto de la celebración, comenzando por los preparativos previos a la ceremonia. En uno de los videos se puede ver al intérprete de 50 años luciendo un traje diseñado por Verónica Restrepo, mientras se limpia las lágrimas ante la emoción de lo que estaba por suceder.

Essined, de 35 años, por su parte, eligió un vestido de su connacional Harry Robles. El diseño, strapless y con silueta en forma de A, estaba acompañado por un largo velo transparente con detalles de plumas blancas. Para complementar su look, optó por joyas de Kelly Bello. Además, compartió parte de su proceso de maquillaje y peinado, llevando el cabello recogido en un elegante moño alto.

En los contenidos compartidos por los novios se pudo ver cómo ambos se alistaban para dar este gran paso. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el actor no pudo contener las lágrimas mientras esperaba la llegada de su prometida.



Boda de Emmanuel Esparza y Essined Aponte

En los videos difundidos por el medio de comunicación se observa a Emmanuel esperando en la entrada de lo que parece ser una iglesia, visiblemente emocionado. Minutos después aparece Essined con su vestido diseñado por Harry Robles y se produce uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

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Las imágenes muestran cuando la actriz es entregada en el altar, seguida por el intercambio de votos y el esperado “sí, acepto”. Tras ser declarados marido y mujer, la pareja celebró acompañada de sus seres queridos e incluso de su mascota. El beso de recién casados puso el broche de oro a la ceremonia.

Más tarde, durante la recepción, los novios rindieron homenaje a las raíces españolas de Emmanuel. Al ritmo de 'Volaré', de los Gipsy Kings, recorrieron el salón bailando entre los invitados, quienes los acompañaron en medio de aplausos y muestras de cariño.

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¿De dónde son Emmanuel Esparza y Essined Aponte?

Emmanuel Esparza nació el 2 de marzo de 1976 en Valencia, España. Actualmente tiene 50 años y ha participado en producciones como Mentiras perfectas, Fugitivos, La reina de Indias y el conquistador y Romina poderosa, consolidándose como uno de los galanes más reconocidos de la televisión colombiana.

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Essined Aponte nació el 9 de abril de 1991 en Puerto Rico. A sus 35 años divide su tiempo entre Miami y Bogotá y se ha destacado por su versatilidad actoral y disciplina profesional. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran 'La reina de Indias y el conquistador' y 'Escupiré sobre sus tumbas'.