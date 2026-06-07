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Emmanuel Esparza se casó con Essined Aponte: dónde fue la boda y por qué él lloro

La pareja de actores dio el “sí, acepto” en una romántica ceremonia realizada en Villa de Leyva. Hubo lágrimas, emotivas palabras y hasta un homenaje a las raíces españolas durante la celebración.

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Emmanuel Esparza se casó con Essined Aponte: VIDEO de la boda y el actor llorando

La pareja de actores dio el “sí, acepto” en una romántica ceremonia realizada en Villa de Leyva. Hubo lágrimas, emotivas palabras y hasta un homenaje a las raíces españolas durante la celebración.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Emmanuel Esparza se casó con Essined Aponte