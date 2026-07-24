En 'María la del Barrio', novela mexicana de CaracolLa mujer debe dar su declaración y justificar su inocencia; dice que desde el inicio de su relación con el padre de Alicia, ella quiso ser su mamá, pero, según Soraya, la joven nunca la aceptó.
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Soraya es cuestionada sobre la relación que tiene con Esmeralda y Alicia
La mujer debe dar su declaración y justificar su inocencia; dice que desde el inicio de su relación con el padre de Alicia, ella quiso ser su mamá, pero, según Soraya, la joven nunca la aceptó.