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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de CaracolLa mujer debe dar su declaración y justificar su inocencia; dice que desde el inicio de su relación con el padre de Alicia, ella quiso ser su mamá, pero, según Soraya, la joven nunca la aceptó.

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Soraya es cuestionada sobre la relación que tiene con Esmeralda y Alicia

La mujer debe dar su declaración y justificar su inocencia; dice que desde el inicio de su relación con el padre de Alicia, ella quiso ser su mamá, pero, según Soraya, la joven nunca la aceptó.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de jul, 2026
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