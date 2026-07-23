Aurelio Cheveroni sacó la cédula en ‘Yo Me Llamo’ 2026 y se supo cuántos años tiene

Y es que Aurelio Cheveroni, que por primera vez participa como jurado en las audiciones de los adultos en ‘Yo Me Llamo’, entendió que César Escola había dicho que tocaba hablarles a las cédulas, cuando en realidad dijo células, por lo que decidió llevar la suya al programa.

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El lobo no tuvo ningún problema en mostrar su documento y dejó a la vista datos, como que Pérez es su segundo apellido, que nació en Lobotá, que su nacionalidad es Lobocolombiana y que su grupo sanguíneo es O, de "Obviamente hermoso". Además, tiene algunas "señales particulares" descritas, como que tiene pelaje rojo, sonrisa encantadora y ego nivel premium.

Cédula de Aurelio Cheveroni Foto: Caracol TV

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¿Cuántos años tiene Aurelio Cheveroni, de ‘Yo Me Llamo’ 2026?

Según la cédula, el lobo tiene 28 años, pues nació en 1998. No obstante, Amparo Grisales señaló que ese número se debía multiplicar por cuatro, razón por la que, en realidad, el lobo tendría 112 años. “Así que deje de dárselas de juventud”, le dijo la actriz, comentario que hizo reír al resto de los jurados y al público.

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El personaje ha acompañado a varias generaciones de Colombia, desde su primera aparición en televisión, en el Club 10, programa infantil con el que muchos niños crecieron. Desde su primera aparición, Aurelio se convirtió en el personaje más popular del programa gracias a su humor, sus ocurrencias y su personalidad de "galán" que intentaba conquistar a todas las mujeres, aunque casi siempre terminaba protagonizando situaciones cómicas.

Detrás de Aurelio Cheveroni se encuentra el actor, director y titiritero Fernando Rojas, quien ha sido el encargado de darle voz, movimientos y personalidad durante más de dos décadas. Para construir el personaje, Rojas estudió durante meses los movimientos y comportamientos de los lobos, con el objetivo de hacer más creíble su interpretación.

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