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Cuántos años tiene Aurelio Cheveroni: sacó la cédula en ‘Yo Me Llamo’ 2026

Aurelio Cheveroni sacó la cédula en ‘Yo Me Llamo’ 2026, programa de Caracol Televisión, y dejó ver cuántos años tiene, de dónde es y más datos desconocidos de él.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Aurelio Cheveroni sacó la cédula en ‘Yo Me Llamo’ 2026 y se supo cuántos años tiene

Después de la presentación de ‘Óscar Agudelo’, el lobo decidió mostrarle su documento de identidad a Amparo Grisales, y a todo el público, y dejó saber varios datos de él que eran desconocidos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Aurelio Cheveroni sacó la cédula en ‘Yo Me Llamo’ 2026
Aurelio Cheveroni sacó la cédula en ‘Yo Me Llamo’ 2026
Foto: Caracol Televisión