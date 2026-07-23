Así reaccionó Piqué cuando le preguntaron por ‘show’ de Shakira en final del Mundial 2026

Piqué asistió al juego de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y se ubicó en los palcos del lugar con sus herederos, desde donde pudo observar la presentación de la mujer y, además, Sasha cantó la canción de su madre al lado de Piqué.

Lea también: Eliminados de las audiciones de 'Yo Me Llamo': doble de Elder Dayán hace llorar al original



A pesar de que el español fue visto con Clara Chía en Los Ángeles, Estados Unidos, la mujer no asistió al estadio. Por eso mismo, según rumores, Shakira fue la persona que consiguió la privilegiada ubicación.

Y es que la asistencia de la colombiana no fue en vano; pues como es costumbre, fue la encargada de la canción oficial del Mundial. Este año interpretó ‘Dai Dai’, en colaboración con Burna Boy. Dicha pieza musical contó con la participación de Ed Sheeran, cantante de ‘Shape of you’, ‘Perfect’ y ‘Thinking out Loud’. También, es la canción más especial para Shakira, pues todas sus ganancias serán destinadas a obras sociales y ayudará a los niños más necesitados.

Cuando el español llegó a su ciudad natal, Barcelona, fue interrumpido por varios medios de comunicación, los cuales le preguntaron sobre cómo fue volver a ver a Shakira en una presentación y sobre cómo es la relación de ellos, también le cuestionaron la razón por la que Clara Chía no asistió con él y su familia al partido. Sin embargo, su actitud fue distante y simplemente ignoró a las personas. Solamente firmó autógrafos a dos adolescentes.



Publicidad

Como los hijos de la colombiana están con su padre, ella aprovecha unos días de vacaciones después de cerrar el Mundial con broche de oro.

Qué significa ‘Dai Dai’

Publicidad

‘Dai Dai’ es una expresión en italiano que como significado tiene “vamos, vamos”, “Dale, Dale”. Además, incluyó palabras de aliento en otros cinco idiomas. “Ikou”, en japonés, “Dale”, en español, “Allez”, en francés y “Let’s go”, en inglés. Durante los cuatro minutos de la canción, se alcanzan a escuchar nombres de grandes futbolistas como: Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.