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La reacción de Piqué cuando le preguntaron por ‘show’ de Shakira en final del Mundial 2026

Conoce cómo fue la actutd del exfutbolista al ser interrumpido por varios medios para preguntarle sobre su exesposa Shakira y la razón de por qué Clara Chía no asistió al juego de la final.

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Así reaccionó Piqué cuando le preguntaron por ‘show’ de Shakira en final del Mundial 2026

El exfutbolista volvió a Barcelona, en compañía de sus hijos, Milán y Sasha, tras presenciar el emocionante triunfo de la selección de España ante Argentina.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Gerard Piqué
Gerard Piqué
Foto Instagram: @3gerardpique