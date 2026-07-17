Así se escucha 'Dai Dai' en español: Shakira compartió adelanto a 48 hora de la final del Mundial

Los aficionados al fútbol y los fanáticos de 'La Loba' están más que atentos a las actualizaciones que ha hecho Shakira en redes sociales previas a la final del Mundial de Fútbol 2026 que se llevará a cabo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en donde se presentará junto a artistas como Madonna y el grupo surcoreano de k-pop BTS.

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Shakira compartió el adelanto de 'Dai Dai' en español

Este viernes 17 de enero, la barranquillera sorprendió a sus más de 99 millones de seguidores al aparecer en las historias de su cuenta oficial de Instagram cantando el tema mundialista en español, lo que generó que muchos admiradores pensaran que podría usar esta versión para el tan esperado espectáculo.

"En el 11 contra 11, cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel. Levantarse y caer y volver a empezar y volverse a romper, como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, a tu gente de atrás, aquí estamos por ti para verte llegar. Mira, mejor vive la vida que vamos de subida, vamos de subida. Dale, no olvides lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabes", se le escuchó cantar en el video.





Shakira concedió una entrevista para Telemundo en donde había dicho que sacaría esta edición en español antes del partido de la Selección de Colombia contra la República Democrática del Congo; sin embargo, esto no llegó a concretarse; por lo que muchos estaban esperando novedades al respecto.

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En cuestión de minutos, el clip con el pedazo de la canción se viralizó y generó diferentes reacciones entre los usuarios de Internet: "Ojalá la cante en español , ya que los dos países hablan español", "REINA DE REINAS❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Español, 😍😍 se oye mejor, se siente más en el alma", "Está mucho mejor en español 🔥🔥🔥🔥🔥", son algunos de los mensajes que se destacan.

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La intérprete de 'Waka waka' también dio de qué hablar hace poco al invitar a los Ghetto Kids de Uganda a uno de sus conciertos de la gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' que está llevando por Estados Unidos, confirmando de esta forma que el grupo la acompañará en el show de medio tiempo de la final.

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