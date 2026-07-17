Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
El Juego de mi Destino
Final del Mundial 2026
Estreno de 'Yo Me Llamo 2026'
Martín Elías Jr. y muerte de su papá
Programación
YouTube Caracol Televisión

'Dai Dai' en español: Shakira compartió adelanto antes del final del Mundial 2024 - CaracolTV

Shakira apareció en redes sociales este 17 de julio para sorprender a sus seguidores con la versión en español de 'Dai Dai'. Según los fans, la colombiana cantará esta versión en la final del Mundial de Fútbol 2026.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así se escucha 'Dai Dai' en español: Shakira compartió adelanto a 48 hora de la final del Mundial

La cantante colombiana se presentará este 19 de julio en Nueva York durante la final del Mundial de Fútbol 2026 en donde España se enfrentará contra Argentina por el título de la temporada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jul, 2026
Comparta en:
shakira sorprendió con adelanto en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026.
shakira sorprendió con adelanto en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026.
Foto: Instagram @shakira