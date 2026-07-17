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Murió hijo de famosa actriz de 'Sin senos no hay paraíso': fue mamá a los 19 años - CaracolTV

La información fue confirmada por Mandy Fridmann a través de redes sociales. De acuerdo con la información expuesta, el joven de 31 años se encontraba en islas del caribe, Barbados. Esto se sabe.

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Murió hijo de famosa actriz de 'Sin senos no hay paraíso': fue mamá a los 19 años

La información fue confirmada por Mandy Fridmann a través de redes sociales. De acuerdo con la información expuesta, el joven de 31 años se encontraba en islas del caribe, Barbados. Esto se sabe.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Murió hijo de la reconocida actriz Aylín Mujica, recordada por su papel en 'Sin senos no hay paraíso'.
Murió hijo de la reconocida actriz Aylín Mujica, recordada por su papel en 'Sin senos no hay paraíso'.
Foto: AFP.