Murió hijo de famosa actriz de 'Sin senos no hay paraíso': fue mamá a los 19 años

La reconocida actriz Aylín Mujica se encuentra de luto debido al fallecimiento de Mauro Menéndez, su hijo mayor, quien fue fruto de su primer matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez. La noticia fue confirmada por la cadena de televisión Telemundo, que le extendió un mensaje de pésame a la familia.

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La información sobre el deceso empezó a circular este 17 de julio, cuando la periodista de entretenimiento Mandy Fridmann dio a conocer en las plataformas digitales que el joven de 31 años había fallecido. De acuerdo con la información expuesta en Las Top News, Menéndez venía enfrentando problemas de salud.

"No se sentía bien porque tenía neumonía... 'Hijo, no viajes' y él 'no, mamá, ya estoy bien, ya estoy mejor, voy a viajar', 'pero el avión, mi amor, no es necesario' (...) Viajó, fue, y a la noche, casi madrugada, Aylín recibió el llamado que su hijo había muerto", contó la reportera en medio del programa, añadiendo que la actriz se encontraba ocupada con un programa de televisión en el que está participando y que el joven deseaba asistir a un juego de beisbol.





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La comunicadora también detalló que se enteró de la información el pasado 16 de julio; sin embargo, le pidieron no difundir nada hasta que la familia se enterara de lo ocurrido. Al parecer, la actriz se encuentra realizando las diligencias pertinentes para el reconocimiento del cuerpo y su respectivo traslado para darle el último adiós.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado fortaleza para poder enfrentar la pérdida: "Muy triste noticia 😢😢😢🙏🙏🙏", "😢Qué triste noticia para una madre, paz a su alma 🙏", "Wow, qué pena, que descanse en paz, quizás la mamá presentía algo", "Oh, wow, qué dolor tan grande su hijo... DEP", "Desgarradora noticia, mis condolencias", "Paz para su alma. Mis oraciones para esa madre para que papito Dios le dé consuelo 🙏🏾", son algunos de los mensajes que se leen.

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Por el momento, la actriz no se ha pronunciado en las plataformas digitales; de manera que sus fans están atentos a los detalles relacionados con las honras fúnebres.