Murió actriz de 'Mi pobre angelito 2' a los 81 años: este fue el papel que interpretó

El mundo del entretenimiento está de luto debido al fallecimiento de la actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por su participación en la segunda entrega de 'Mi pobre angelito', película grabada en Nueva York que contó con la participación de actores como

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, entre otras figuras del entretenimiento internacional.

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La información fue confirmada este viernes 17 de julio por el medio británico The Sun, que compartió un mensaje de su agente: "Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella", expresó la representante.

Aunque su familia y equipo de trabajo no han revelado las causas exactas de su deceso, medios internacionales aseguran que venía presentando problemas de salud desde hace años, los cuáles la llevaron a permanecer gran parte de su tiempo en cama, batallando contra el dolo crónico y la fatiga constante.

A esto se le suma el hecho de que se había fracturado tras algunas caídas que sufrió, lo que había empeorado su estado de salud.



A quién interpretó Brenda Fricker en 'Mi pobre angelito 2'

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Fricker fue una destacada actriz que participó en proyectos como 'El Prado' en 1990, 'Tiempo de Matar' en 1996 y 'Verónica Guerin' en 2003. En 1990 obtuvo un premio Oscar de la academia por la película 'Mi pie izquierdo'. Desde allí, su carrera fue en ascenso, hasta el punto de llegar a 'Mi pobre angelito 2', donde dio vida a la "mujer de las palomas" que se convirtió en la mejor amiga del protagonista, a pesar de su diferencia de edad.

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Además de este trabajo en cine, también participó en cadenas de televisión, específicamente en producciones como 'Arriba y abajo', 'Casualty' y 'Coronation Street'.

Sobre su vida personal, se sabe que estuvo casada con Barry Davies, con quien estuvo casada desde 1979 hasta 1988. Además, en varias ocasiones se refirió acerca de los bebés que perdió y cómo estos eventos la hicieron sumir en una fuerte depresión.

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En sus últimos años de vida, estuvo enfocada no solo en su familia, sino también en la poesía, los animales y en jugar snooker, un deporte de precisión parecido al billar.

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Fans han acudido a las plataformas digitales para desearle paz en su tumba y recordar sus años dorados dentro de la industria del entretenimiento.