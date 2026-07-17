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Murió Brenda Fricker, la mujer de las palomas de 'Mi pobre angelito 2' - CaracolTV

La muerte de la actriz irlandesa, ganadora de un Premio Oscar, fue confirmada este 17 de julio por el medio británico The Sun. Esto se sabe acerca de su deceso.

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Murió actriz de 'Mi pobre angelito 2' a los 81 años: este fue el papel que interpretó

La muerte de la actriz irlandesa, ganadora de un Premio Oscar, fue confirmada este 17 de julio por el medio británico The Sun. Esto se sabe acerca de su deceso.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Murió importante actriz de 'Mi pobre angelito 2'.
Murió importante actriz de 'Mi pobre angelito 2'.
Foto: 'Mi pobre angelito 2'.