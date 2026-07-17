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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Cuando él y María están esperando a que su hijo salga del hospital, el policía lo contacta y le dice que la mujer ya fue detenida y que comenzarán la debida investigación por maltrato.

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Luis Fernando recibe una llamada del encargado de Soraya y son buenas noticias

Cuando él y María están esperando a que su hijo salga del hospital, el policía lo contacta y le dice que la mujer ya fue detenida y que comenzarán la debida investigación por maltrato.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de jul, 2026
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