En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Cuando él y María están esperando a que su hijo salga del hospital, el policía lo contacta y le dice que la mujer ya fue detenida y que comenzarán la debida investigación por maltrato.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Luis Fernando recibe una llamada del encargado de Soraya y son buenas noticias
Cuando él y María están esperando a que su hijo salga del hospital, el policía lo contacta y le dice que la mujer ya fue detenida y que comenzarán la debida investigación por maltrato.