Quién es la novia de Lamine Yamal, de la Selección de España: es mayor que él

El mediocampista fue titular durante seis de los siete partidos de la Copa del Mundo, en los que ha marcado un solo gol, pero ha sido pieza clave para la clasificación de España en la final. Además, ha sido tema de conversación ante los espectadores por la compañía de su novia y su familia que lo apoyan desde la tribuna.

Lea también: A qué hora empieza la final del Mundial por Caracol y cómo queda la programación



Por un lado, está Keyne, uno de los tres hermanos del jugador, que, con apenas tres años, ha brillado en todas las pantallas por su manera de celebrar los goles, sus sonrisas y sus llamativos gestos.

Por otro lado está Ines García, la novia del jugador del Barcelona, que ha estado presente en las tribunas apoyando al jugador junto a la familia de él.



Quién es Inés García, novia de Lamine Yamal

Publicidad

Inés García es una joven ‘influencer’ de 21 años, nacida en Sevilla, España, que empezó su relación amorosa con Lamine Yamal a través de redes sociales cuando empezaron a intercambiar mensajes. Su unión se hizo pública en mayo del 2026 en medio de un viaje que hicieron a Grecia. Sin embargo, la creadora de contenido afirmó que conocía a Yamal de meses atrás.

Publicidad

Después de compartir las fotos con su nueva novia, el jugador fue tema de conversación en las redes sociales, pues solo unos meses atrás, específicamente en noviembre del 2025, había terminado su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, que interpreta el género latino, hip hop latino, reggaetón y pop urbano.

Dicho vínculo duró aproximadamente tres meses. Se conocieron en julio del 2025 en el cumpleaños número 18 del futbolista, pero terminaron después de que Lamine Yamal asistiera a una fiesta en Milán en la que, supuestamente, le habría sido infiel a la cantante.

Quién es Lamine Yamal

Publicidad

Lamine Yamal nació en Barcelona el 13 de julio de 2007, pero tiene raíces africanas, pues su madre, Sheila Ebana, nació en Bata, Guinea Ecuatorial, y su padre, Mounir Nasraoui, es nativo de Larache, Marruecos. El origen de su nombre viene de personas que apoyaron a sus padres de forma económica antes de que él naciera.

Cuando el jugador tenía tres años, su familia decidió tomar rumbos distintos y él se fue a vivir con su madre a Granollers, lugar donde empezó a jugar fútbol. Con el paso del tiempo, y cuando marcó sus primeros goles, decidió celebrarlos con los dedos haciendo el número 304, ya que son los últimos dígitos del código postal donde pasó su niñez.

Publicidad

A los seis años, las dirigencias del Barcelona lo descubrieron y lo invitaron a entrenar en La Masia, lugar de las divisiones menores del club. Para la temporada de 2022- 2023, lo tomó en cuenta el técnico Xavi para entrenar con el equipo de mayores a pesar de no tener firmado ningún tipo de contrato. Teniendo 15 años y 290 días debutó en el Barcelona y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de LaLiga.

Lea también: ¿Mbappé imita a Cristiano Ronaldo en su celebración? Esto dice experto en lenguaje corporal