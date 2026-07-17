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Quién es la novia de Lamine Yamal, Inés García, es mayor que él

Conoce aquí sobre quién es la nueva novia del jugador del F. C. Barcelona. Es 'influencer' y creadora de contenido de moda y estilo de vida. Es mayor que él por dos años.

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Quién es la novia de Lamine Yamal, de la Selección de España: es mayor que él

El jugador más joven de España no solo ha dado de que hablar porque está disputando su primer Mundial y jugará la final ante la Argentina de Messi, sino que además su relación ha despertado interés.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Lamine Yamal
Lamine Yamal
Foto Instagram: @lamineyamal