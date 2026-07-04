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Quién es la esposa de Jhon Córdoba, el jugador de la Selección Colombia lesionado - CaracolTV

Jhon Córdoba presentó un inconveniente físico en el minuto 8 del partido Colombia Vs. Ghana, situación que obligó al cuerpo técnico a realizar una modificación en la alineación.

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Quién es la pareja de Córdoba, el jugador de Colombia que se lesionó en partido contra Ghana

El jugador presentó un inconveniente físico en el minuto 8 del encuentro, situación que obligó al cuerpo técnico a realizar una modificación, provocando así el ingresó Luis Suárez.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Ella es la pareja se Jhon Córdoba, jugador de la Selección Colombia.
Ella es la pareja se Jhon Córdoba, jugador de la Selección Colombia.
Foto: Instagram @jhoncordoba9 y @anabel_g25