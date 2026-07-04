Quién es la pareja de Córdoba, el jugador de Colombia que se lesionó en partido contra Ghana

La salud de Jhon Córdoba genera preocupación entre los fanáticos de la Selección Colombia luego del incidente que sufrió durante el partido frente a Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso se disputó el pasado 3 de julio en el Estadio de Kansas City y terminó con victoria de 'La Tricolor' por 1-0, resultado que le permitió avanzar en el torneo.

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Tras finalizar el compromiso, muchos seguidores comenzaron a buscar información sobre el estado de salud Jhon Córdoba, quien sufrió lesión en los primeros minutos del compromiso. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre el alcance de la lesión.

Según medios como Caracol Radio se trataría de un un desagarro en el aductor izquierdo, lo que podría comprometer su participación en el torneo, pero aún no hay información confirmada. En consecuencia, la expectativa se mantiene entre los aficionados, quienes permanecen atentos a los próximos reportes.

Quién es la pareja de Jhon Córdoba, jugador de la Selección Colombia

Además de la atención generada por su estado físico, varios usuarios en redes sociales han mostrado interés por conocer aspectos de la vida personal del delantero. Jhon, quien trabaja en el Krasnodar de Rusia, sostiene una relación con Anabel García.

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De acuerdo con el perfil de Instagram de la mujer, actualmente reside en Barcelona. Asimismo, ambos son padres de una niña llamada Isabella, quien nació en 2019. A través de sus redes sociales, la pareja suele compartir algunos momentos relacionados con su vida familiar y con los distintos compromisos deportivos del futbolista.

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Además, García acostumbra acompañar al delantero en varios de los torneos que disputa. En esta ocasión, también estuvo pendiente de su participación con la Selección Colombia durante el encuentro frente a Ghana.

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Este 4 de julio, la mujer apareció en historias de Instagram para compartir imágenes del partido en el que su pareja se lesionó; sin embargo, no dio mayores detalles sobre lo ocurrido ni hizo referencia al estado de salud del delantero. Por ahora, se espera que en las próximas horas se conozca información oficial que permita establecer el diagnóstico.