Lucho Díaz vivió incómodo momento con periodista tras el partido Colombia VS. Ghana

La selección Colombia aseguró su clasificación a los octavos de final luego de vencer 1-0 a Ghana el pasado 3 de julio en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputó en el Arrowhead Stadium, denominado por la FIFA como Kansas City Stadium, y se definió con un gol de Jhon Arias.

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Además del tanto que marcó la diferencia en el encuentro, el conjunto colombiano tuvo otra oportunidad de ampliar la ventaja. Sin embargo, un gol de Luis Díaz fue anulado, por lo que el marcador se mantuvo 1-0 hasta el final del compromiso.

Tras la victoria, Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido, reconocimiento que lo llevó a dar declaraciones ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Durante el encuentro, una comunicadora le formuló una pregunta en inglés mientras el futbolista permanecía frente a la prensa, integrantes del equipo técnico y aficionados que seguían la conferencia.





En ese momento, al jugador se le vio un poco nervioso. Incluso, se llevó las manos a la nuca en señal de confusión y se rió con nerviosismo antes de responder a la situación planteada durante la conferencia de prensa.

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Al no comprender la pregunta, el deportista solicitó que las preguntas fueran realizadas en español para poder responderlas. Posteriormente, se le formuló otra pregunta y, en esta ocasión, contó con ayuda de traducción, lo que permitió continuar con la rueda de prensa.

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El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, donde fue compartido por usuarios que seguían la participación de la selección Colombia en el torneo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar; algunos tomaron la situación con humor: "Yo, cuando la profesora me dice que le pida ir al baño en inglés", "Ningún inglés, ningún hello, tú me hablas español", son algunos de los memes que dejó la jornada.

Mientras tanto, el equipo nacional continúa con su preparación para la siguiente fase de la competencia. Luego de superar a Ghana en los dieciseisavos de final, Colombia avanzó a los octavos, instancia en la que tendrá como rival a Suiza.

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Con la clasificación asegurada, el conjunto colombiano buscará un nuevo resultado que le permita seguir en competencia en el Mundial 2026.