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VIDEO de Lucho Díaz, de la Selección Colombia, junto a periodista que lo entrevistó en inglés - CaracolTV

El futbolista Lucho Díaz vivió un incómodo momento en la rueda de prensa posterior al partido Colombia VS. Ghana debido a la diferencia de idioma. Mira acá el VIDEO.

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Lucho Díaz vivió incómodo momento con periodista tras el partido Colombia VS. Ghana

El jugador de la Selección Colombia vivió un incómodo momento debido la diferencia de idiomas. Fanáticos del futbolista tomaron la situación con humor y destacaron su actitud.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jul, 2026
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La reacción de Lucho Díaz, de la Selección Colombia, cuando le hicieron pregunta en inglés.
La reacción de Lucho Díaz, de la Selección Colombia, cuando le hicieron pregunta en inglés.
Foto: Instagram @luisdiaz19_