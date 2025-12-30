Luis Díaz tendrá su propia estatua en La Guajira: foto de cómo será

Publicidad

Luis Díaz tendrá su estatua en La Guajira: dónde estará y foto de cómo será

La noticia de una estatua en honor al futbolista y a su destacada carrera fue confirmada por el alcalde del municipio Barrancas, La Guajira. Aquí te contamos cuándo la entregarán y cómo esperan que luzca.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
Luis Díaz tendrá su propia estatua en La Guajira.