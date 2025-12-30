Luis Díaz tendrá su propia estatua en La Guajira: foto de cómo será

Luis Díaz, uno de los futbolistas colombianos más destacados a nivel internacional y actual jugador del Bayern Múnich, tendrá su propia estatua en su municipio natal, Barrancas, La Guajira. El monumento será inaugurado durante el primer semestre de 2026.

Estatua de Luis Díaz en La Guajira

La noticia fue confirmada el pasado 25 de diciembre por Vicente Berardinelli, quien publicó un video junto al deportista agradeciéndole su visita y presencia en el municipio. En el mensaje, anunció oficialmente el homenaje que se le rendirá al jugador guajiro.



“Estamos con nuestro ídolo, con quien compartimos la misma visión de seguir aportando al desarrollo del deporte en nuestro municipio de Barrancas y convertirlo en un referente departamental. Queremos anunciarle que tendrá ese gran monumento en el primer semestre de 2026”, expresó.

Luis Díaz, de 28 años, agradeció el gesto con el que se busca rendirle homenaje por su destacada carrera deportiva, su esfuerzo, disciplina y talento, así como por convertirse en un referente de inspiración y éxito para las nuevas generaciones.

Según han informado distintos medios que han replicado la noticia, la estatua estará ubicada frente a la casa de sus abuelos, en el barrio El Lleras, y justo al frente de la cancha donde dio sus primeros pasos como futbolista.



Cabe recordar que el jugador continúa apoyando a su comunidad a través de la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanzas, con la que impulsa espacios deportivos y proyectos sociales para la niñez del municipio.

Luis Díaz y Geraldine Ponce esperan a su tercer hijo

En el ámbito personal, Luis Díaz y su esposa, Geraldine Ponce, atraviesan uno de los momentos más especiales de sus vidas, pues están esperando a su tercer hijo.

El anuncio se dio durante el encuentro entre el Bayern Múnich y el Heidenheim, partido que terminó con una contundente victoria 4-0 a favor del equipo del colombiano. Tras marcar uno de los goles, Díaz tomó el balón, lo colocó debajo de su camiseta simulando un embarazo y luego se chupó el dedo pulgar, un gesto tradicionalmente asociado con la llegada de un bebé.

