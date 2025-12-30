Publicidad

Silvestre Dangond reapareció tras suspender ‘show’ en la Feria de Cali: primeras declaraciones

El cantante de vallenato utilizó sus redes sociales para comentar sobre la interrupción y suspensión de su concierto en la Feria de Cali. Conoce aquí qué mensaje envió para sus seguidores.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
Silvestre Dangond reapareció tras suspender ‘show’ en la Feria de Cali.