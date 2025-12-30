Silvestre Dangond reapareció tras suspender ‘show’ en la Feria de Cali: primeras declaraciones

Silvestre Dangond fue noticia este 29 de diciembre y despertó la preocupación de sus seguidores y de varios medios por haber suspendido su presentación en la Feria de Cali en el Diamante de Beisbol tras dos horas de haber cantado ante el público.

De acuerdo con videos publicados en redes sociales y a un comunicado oficial del equipo de prensa del urumitero, el artista se vio obligado a interrumpir su espectáculo debido a una molestia gastrointestinal. Por recomendación médica y atendiendo a su estado de salud, se tomó la decisión de detener el concierto para priorizar su bienestar.



Qué dijo Silvestre Dangond tras concierto en la Feria de Cali

En medio de la preocupación de sus fieles fanáticos, el intérprete de ‘Cásate conmigo’ y ‘Las Locuras Mías’ reapareció en sus redes y en su perfil de Instagram, ante sus 8 millones de seguidores, dio un parte de tranquilidad y comentó sobre lo sucedido.

“Respirar y agradecer. ¡Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025! Gracias, mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender♥️”, escribió junto a un carrusel de fotos.

En las imágenes y videos publicados se le puede ver sonriente desde un balcón y también algunos momentos de lo que fue su ‘show’ en la capital del Valle del Cauca. Juancho de la Espriella, su acordeonero y su fiel compañía en la gira ‘El Último Baile’, dejó un mensaje: “🤗❤️” demostrándole así su apoyo.



En el espacio de comentarios se evidencia también el apoyo y agradecimiento de sus 'fans' por su entrega, a pesar de que había asegurado sentirse mal en repetidas ocasiones.

Silvestre Dangond habla de su retiro

El intérprete, originario de Urumita aseguró en entrevista con Diva Jessurum en Se Dice De Mí que solo le quedan 10 años de carrera y precisamente quiere hacer lo mejor que pueda, lo más honesto y excelente, para seguir siendo un referente y honrar a sus seguidores.

“No me voy a negar a nada porque el público lo merece. Yo también merezco hacer todo lo que mi cabeza piensa”, explica y continúa diciendo que ahora ve la industria muy distinta, la respeta mucho y por eso no quiere defraudar a su talento y al arte.

