Qué le pasó a Tylor Chase, de Nickelodeon, y por qué estuvo hospitalizado de emergencia

El actor, que estaba 'desaparecido' desde 2007, ha despertado la empatía de muchas personas y varios lo han ayudado; sin embargo, todo apunta a que su estado no ha mejorado y volvió a las calles.

Actor Tylor Chase volvió a las calles tras hospitalización de emergencia: esto le pasó

El actor, que estaba 'desaparecido' desde 2007, ha despertado la empatía de muchas personas y varios lo han ayudado; sin embargo, todo apunta a que su estado no ha mejorado y volvió a las calles.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
