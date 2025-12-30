Actor Tylor Chase volvió a las calles tras hospitalización de emergencia: esto le pasó

A pesar de que Tylor Chase, la exestrella de 'Manual de supervivencia escolar de Ned', ha recibido distintos tipos de ayuda para cambiar su situación actual, las noticias vuelven a ser preocupantes, tanto para quienes le han tendido la mano como para los fanáticos que esperan verlo recuperarse.

La actualización más reciente de su caso indica que el pasado 29 de diciembre fue visto nuevamente en las calles, luego de haber estado hospitalizado de emergencia. La información fue confirmada por Shaun Weiss, actor de Mighty Ducks, en una conversación con el medio estadounidense TMZ.

Según explicó Weiss, Chase fue atendido por un equipo de crisis de salud mental luego de que Jacob Harris, propietario de la barbería Shipwreck Barbershop en Riverside, California, y uno de sus principales defensores, solicitara ayuda. El equipo lo internó de manera involuntaria en un centro psiquiátrico por 72 horas; sin embargo, de forma inexplicable, fue dado de alta antes de lo previsto.

Shaun Weiss amplió la información a través de un video publicado en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 50 mil seguidores:

“Se suponía que debían retenerlo y luego trasladarlo a un centro de desintoxicación que ya habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a ninguno de nosotros”, afirmó.



El actor agregó, visiblemente preocupado, que cuando Jacob Harris encontró nuevamente a Tyler Chase en las calles de Riverside, a altas horas de la noche, decidieron llamar otra vez al equipo de crisis. En esta ocasión, fue evaluado nuevamente como un peligro para sí mismo. Según relató Weiss, durante la evaluación Chase estaba “fumando metanfetamina, sin zapatos ni chaqueta, en medio del frío”.

Cabe recordar que Shaun Weiss trabaja actualmente en un centro de rehabilitación llamado Eleven 11 Recovery, ubicado en San Clemente, California. Al respecto, aseguró que hay una cama disponible para Chase; sin embargo, legalmente, el actor debe aceptar ingresar por voluntad propia.



Tyler Chase escapó del hotel que le pagaron

El pasado 26 de diciembre, el actor Daniel Curtis Lee publicó un video en TikTok en el que reveló que, tras haber conseguido un hotel para que Tyler Chase pasara la noche, el actor destrozó la habitación y se fue.

Según relató Lee, la administración del hotel se comunicó con él para informarle lo ocurrido:

“Conseguimos refugio para Tyler. Todos estaban felices. Tyler estaba feliz. Pero no fue así. Esa misma noche recibo una llamada de la administración. Estaban molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador estaba volteado. Me siento devastado”, expresó el actor que interpretó a Cookie en la serie.

