Famoso actor fue encontrado en condición de calle: estaba 'desaparecido' desde 2007

En redes sociales se ha viralizado la situación de Tylor Chase, el famoso actor estadounidense recordado por su participación en proyectos de la talla de 'Manual de supervivencia escolar de Ned'. De acuerdo con la publicación de un usuario en TikTok identificada como @lethallalli, el hombre de 36 años ahora se encuentra en condición de calle, al parecer, como producto de su adicción a algunas sustancias.

Según informó la misma mujer en la plataforma, inicialmente le tomó una fotografía en Riverside, California (en Estados Unidos), que decidió compartir en la red social. Al ver que varias personas estaban incrédulas ante este panorama decidió regresar al lugar de los hechos, donde tuvo la posibilidad de grabar al artista. Lejos de molestarse, Chase aseguró frente a la cámara que estaba en un nuevo proyecto: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

Las reacciones ante el contenido de la grabación no se hicieron esperar: "Qué tristeza verlo así, sabiendo que él fue parte de la infancia de muchos de nosotros", "En serio esas sustancias son el peor enemigo de todo el mundo", "Qué lamentable", son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios de Internet.

Debido a la conmoción que generó esta noticia, la creadora de contenido digital tomó la decisión de abrir una cuenta en GoFundMe para recoger fondos y ayudarlo económicamente; sin embargo, algunos admiradores detallaron que quizás esto podría ser contraproducente teniendo en cuenta que él podría usar la cifra para consumir más y hacerse más daño.

De hecho, esta versión coordinaría con la que dio su madre, pues afirmó que ella ha intentado ayudarlo en otras ocasiones sin tener mucho éxito. Debido a esto, se determinó que ella será quién disponga del recaudo en cuestión.

Chase también tuvo la oportunidad de participar en otros proyectos como 'Good time Max', 'Todo el mundo odia a Chris' y 'L.A. Noire'. El joven se posicionaba como una promesa del mundo del entretenimiento internacional; sin embargo, se alejó de las cámaras y la industria artística desde el 2007, por lo que muchos se preguntaban qué había sido de su vida.