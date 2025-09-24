En vivo
Mamá de B- King también se pronunció: con desgarador mensaje despidió a su hijo

Mamá de B- King también se pronunció: con desgarrador mensaje despidió a su hijo

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la madre de Bayron Sánchez envió un corto y contundente mensaje. Stefanía Agudelo, hermana del artista, ya había hablado del tema.

Mamá de B- King se pronunció tras la confirmación de la muerte del artista.
Mamá de B- King se pronunció tras la confirmación de la muerte del artista.
Foto: Instagram @bkingoficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

