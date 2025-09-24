Mamá de B- King también se pronunció: con desgarrador mensaje despidió a su hijo

La industria del entretenimiento está de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de la expareja de Marcela Reyes y DJ Regio Clown en México el pasado 22 de septiembre. Los cuerpos de ambos artistas fueron encontrados con signos de violencia, con las manos atadas y junto a un mensaje amenazante en donde los calificaban de "chapulines".

Dos días después de que se emitiera la noticia a nivel internacional, la hermana y la madre de B- King se pronunciaron a través de las plataformas digitales luego de permanecer completamente herméticas, pues únicamente estuvieron activas en redes cuando el músico fue reportado como desaparecido, ya que deseaban unir fuerzas para encontrarlo sano y salvo lo más pronto posible.

"Te amaré hasta la eternidad vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos", fue el contundente mensaje que compartió la mamá del cantante en las historias de su cuenta oficial de Instagram, post que luego fue recogido por algunas páginas de entretenimiento.

El mensaje lo escribió junto a una fotografía en la que se le observa al joven dando gracias al cielo y en compañía de la canción 'Espíritu santo' en versión instrumental.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Fuerza, mucha fuerza. Dios les dará la tranquilidad que necesitan ❤️", "Bendito sea Dios y con esa muerte tan triste ufff, cómo sufriría cuando lo estaban desmembrando 💔💔💔💔", "Eso está muy caliente. Casi ningún famoso, menos del entorno de ella, se han pronunciado. No exigen investigaciones o justicia", "Las únicas que verdaderamente están sintiendo ese terrible dolor son ella y su familia, mucha fortaleza 🙏🏼 y tranquilas que de la justicia divina nadie se salva 🙌", son algunos de los mensajes que se destacan.

Desde que se confirmó el deceso de B- King, se han conocido nuevos detalles sobre la investigación, tal es el caso de un video grabado por cámaras de seguridad en el que al parecer aparecían los colombianos aún con vida mientras iban a bordo de un carro o por qué están vinculando a la Familia Michoacana con lo sucedido.

