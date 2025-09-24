Hermana de B- King rompió el silencio tras el crimen: dijo que él envió mensaje desde el más allá

Colombia y México continúan atentos a todos los detalles sobre la muerte del destacado cantante Bayron Sánchez y el DJ Jorge Luis Herrera en Ciudad de México. Los jóvenes fueron hallados sin vida el pasado 17 de septiembre, pero no fue hasta el 22 del mismo mes que las autoridades confirmaron que se trataba de los colombianos luego de que la familia del exponente de reguetón los reconociera.

Mira también: Mánager de B- King publicó video inédito del artista horas antes de desaparecer



Desde entonces, los seguidores de las dos víctimas han estado atentas a las reacciones por parte de sus seres queridos. Este 24 de septiembre, la hermana de Sánchez, Stefanía Agudelo, se pronunció sobre el tema a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, exponiendo de esta forma la gran persona que era su hermano y el mensaje que él le habría dejado a la familia desde el más allá para que sepan cómo sobrellevar la dura pérdida.

Hermana de B- King se pronunció tras la muerte del artista. Foto: Instagram @stefania_agudeloo

"Fue un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí y a tender la mano cuando alguien lo necesitaba. Su alegría y su luz nos acompañarán por siempre", escribió luego de agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirle comentarios de solidaridad a través de las plataformas digitales.

Mira también: Sale a la luz VIDEO de B- King y DJ Regio Clown: en este carro fueron vistos por última vez

Stefanía Agudelo se pronunció tras la muerte de B-King. Foto: Instagram @stefanía_agudeloo

Publicidad

Posteriormente, compartió un mensaje que le fue revelado a su madre mientras estaba en oración: "Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor", mencionó.

Stefanía Agudelo se pronunció tras la muerte de B-King. Foto: Instagram @stefanía_agudeloo

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexicanas, los dos músicos fueron hallados en Cocotitlán, en el Estado de México, a aproximadamente 50 kilómetros del lugar en el que fueron ubicados por última vez con vida. Los cuerpos presentaban signos de violencia, fueron encontrados con las manos atadas y junto aun letrero en el que los calificaban de "chapulines", término que hace referencia a las personas desleales que operan en diferentes grupos criminales.

Publicidad

Por el momento, el caso se encuentra en investigación, pues el ente competente pretende identificar si se trataría de un ajuste de cuentas, de un problema derivado por su supuesta participación en dinámicas ilegales o si hay otra razón de por medio.

Mira también: Caso B- King y DJ Regio Clown: apareció muerto un tercer artista en la misma zona