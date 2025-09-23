En vivo
Caso B- King y DJ Regio Clown: apareció muerta una tercera persona en la misma zona

Caso B- King y DJ Regio Clown: apareció muerta una tercera persona en la misma zona

Este 23 de septiembre se conocieron más detalles de la muerte de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herreras, los artistas colombianos que fueron encontrados sin vida en México tras estar desaparecidos.

Hallaron sin vida a otro artista en la misma zona donde estaban los cuerpos de B King y DJ Regio Clown.
Foto: Instagram @bkingoficial y @regioclownn
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

