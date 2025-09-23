Caso B- King y DJ Regio Clown: apareció muerta una tercera persona en la misma zona

Hay conmoción en Colombia y México luego de que se confirmara el pasado 22 de septiembre la muerte de los dos artistas colombianos que viajaran al país azteca y que fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre. Los dos artistas fueron hallados con signos de violencia, con las manos atadas y junto a un mensaje borroso.

Este 23 de septiembre se conoció más ampliación del tema, pues se reportó que junto a los dos cuerpos se encontró también un tercer cadáver en la misma zona de Cocotitlán, el cuál correspondería a un tercer artista, pero este no tendría nacionalidad colombiana.

"Apareció entre los cuerpos, con los colombianos B King y Regio Clown, está el cuerpo de un artista venezolano que se llama Tyron Paredes Gamboa que habría muerto en el mismo grupo de horrores cometidos por esta Familia Michoacana que son los responsables de ese cartel de narcotráfico", explicó Néstor Morales en Mañanas Blu, de Blu Radio.

Adicionalmente, aseguró que serían en total cinco cuerpos. Por el momento, el caso se encuentra en disposición de las autoridades internacionales, que adicionalmente deberán esclarecer si el uso del término "chapulines" vincularía a los mencionados músicos con el negocio de la venta del tusi y el fentanilo.

