Muerte de B- King y DJ Regio Clown: qué es el FM y por qué se habla del Clan del Golfo

Continúa la investigación en México por la muerte de los artistas colombianos que fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en Polanco, México. Luego de que se confirmaran sus identidades, las autoridades han dado a conocer la primera línea de investigación que se está manejando teniendo encuentra que los cuerpos fueron hallados con signos de violencia, con las manos atadas y con una firma.

Qué se sabe sobre la muerte de B- King y DJ Regio Clown

Inicialmente, la justicia mexicana está investigando si la Familia Michoacana, conocida también como FM, estaría detrás de este crimen teniendo en cuenta a que se encontró un panfleto en inmediaciones del lugar en el que ambos fueron encontrados: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, se leía.



Se sabe que se están revisando las cámaras de seguridad de la ciudad para determinar si los dos músicos fueron perseguidos desde que llegaron al país Azteca y para determinar cómo fueron sus últimas horas de vida antes de perder el contacto con sus seres queridos, pues solo se tiene conocimiento de que fueron al gimnasio, tenían planes de ir a un restaurante y que la última comunicación de B-King fue con su hermana Stefanía, su mánager y su mejor amiga.

En este sentido, se está evaluando la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o de que los dos estuviesen vinculados con dinámicas ilegales que desencadenaran un ajuste de cuentas para la organización.

A esto se le suma que en mayo de 2025, B- King denunció a través de sus redes sociales que estaba recibiendo amenazas y, aunque su expareja sentimental Marcela Reyes no se encuentra vinculada a la investigación, sí fue nombrada por el propio artista cuando realizó el llamado para proteger su integridad: "Debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp", explicó en aquella oportunidad.

Finalmente, según registros de la Policía Nacional de Colombia, Bayron era conocido por sus vínculos familiares con Camilo Torres Martínez, más conocido bajo el alias Fritanga, exlíder del Clan del Golfo.