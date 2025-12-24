Publicidad

Qué gesto tuvo Giovanny Ayala con los policías que rescataron a su hijo Miguel

El cantante de música popular participó en un emotivo encuentro con los uniformados del Gaula, quienes rescataron a su hijo el pasado 2 de diciembre, luego de permanecer varias semanas secuestrado.

El gesto de Giovanny Ayala con los policías que rescataron a su hijo Miguel

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de dic, 2025
El gesto de Giovanny Ayala con los policías que rescataron a su hijo.