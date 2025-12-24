El gesto de Giovanny Ayala con los policías que rescataron a su hijo Miguel

El pasado mes de noviembre se dio a conocer que Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja habían sido secuestrados. La familia del joven artista vivió semanas de angustia, zozobra e incertidumbre, hasta que el 2 de diciembre ambos fueron rescatados por el Gaula de la Policía Nacional en un operativo realizado en una zona rural del Cauca.

Este 23 de diciembre, el intérprete de ‘De rodillas te pido’ volvió a enviar un mensaje de agradecimiento a quienes hicieron posible el regreso de su hijo sano y salvo. Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de emotivas palabras:

“Familia Gaula, los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel, mi hijo, y Nicolás, muchas gracias por esta Navidad de tranquilidad y felicidad. Bendiciones para ustedes y para toda la Policía de Colombia”.

En la imagen compartida se ve a padre e hijo posando junto a varios uniformados, en lo que fue un encuentro especial, pues el músico estuvo celebrando una novena en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander.



"Le agradezco profundamente por acompañarnos en este espacio y le agradezco también a Dios y a nuestros uniformados del Gaula, que, con honor y valentía fueron quienes rescataron a su hijo Miguel Ayala de manos criminales", fueron las palabras de Pedro Sánchez, ministro de Defensa Nacional.

Lo cierto es que Giovanny Ayala se ha mostrado profundamente agradecido por el regreso de Miguel, quien ha seguido sus pasos en la música popular e incluso participó en Yo Me Llamo imitando a su padre.



¿Quién tenía secuestrado al hijo de Giovanny Ayala?

Tras conocerse el caso, surgieron varias preguntas sobre los responsables del secuestro. Según información revelada en Noticias Caracol, Miguel Ayala y su mánager habrían estado en poder de Carlos Patiño, integrante de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

No obstante, el ministro de Defensa señaló que también se investiga la posible participación de delincuencia común. Las autoridades analizan si estas personas estarían trabajando en alianza con alias Marlon, en el departamento del Cauca.

