El emotivo reencuentro de los hijos de Carolina Cruz con su abuelo en Navidad: sufre dura enfermedad

Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, suele despertar todo tipo de comentarios y opiniones entre sus seguidores con las publicaciones que comparte en redes sociales. La vallecaucana es muy activa en Instagram, plataforma en la que ya suma más de siete millones de seguidores.

En la tarde del 24 de diciembre, la presentadora sorprendió a sus fans al publicar una historia en la que mostró un pantallazo de una videollamada entre sus hijos, su sobrina Gabriela y su papá, Iván Cruz Alzate. La imagen estuvo acompañada del mensaje: “Te amamos, papá” y varios emojis con caras de enamorada.

Por su parte, los niños también enviaron un mensaje lleno de amor: “Te amamos, abuelito. Pronto juntos todos. Los nietos Cruz”, dejando ver el fuerte vínculo familiar que los une, pese a la distancia.

Cabe recordar que los padres de Carolina Cruz se separaron hace varios años. Según contó la misma presentadora, Iván Cruz Alzate y Luz María Osorio se casaron muy jóvenes y estuvieron juntos durante 20 años. “Después tomaron la sana decisión de separarse porque el amor ya no era el mismo, pero el respeto sí”, explicó en sus redes sociales.



Actualmente, su padre está casado con una mujer llamada Pilar, a quien Carolina ha agradecido públicamente por su amor y apoyo incondicional, especialmente en este momento tan sensible para la familia.

Qué enfermedad tiene el papá de Carolina Cruz

Carolina Cruz ha sido transparente al hablar del delicado estado de salud de su papá, aunque ha preferido manejar el tema con prudencia. El pasado 13 de junio, con motivo del Día del Padre, la presentadora le dedicó un sentido mensaje en el que dejó ver lo difícil que ha sido esta etapa en la que él batalla con Alzheimer.

“Papi, te amo con todo mi corazón. Él sabe que lo amo con toda mi alma, que quisiera tenerlo aquí al lado, pero no está conmigo porque está con su esposa y la familia de ella en Manizales. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para tenerlo lo más cerquita posible, pero sabe que estamos pendientes de él todo el tiempo”, expresó.

Meses después, en julio de 2024, Cruz habló del tema en una entrevista para Bravíssimo, donde reveló que su padre cuenta con el acompañamiento permanente de su esposa y la atención constante de sus hijos. También confesó que suele llamarlo con frecuencia y mostrarle a sus hijos por videollamada, para que él los tenga presentes en su día a día.

Aunque Iván Cruz Alzate intenta no preocupar a su familia, Carolina ha señalado que, en ocasiones, hace preguntas muy generales, lo que deja ver que atraviesa una situación de salud compleja, la cual enfrentan unidos y con amor.

