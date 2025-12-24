Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noches de premier
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cómo fue el reencuentro de los hijos Carolina Cruz con su abuelo en Navidad

Carolina Cruz conmovió a sus seguidores al compartir el reencuentro virtual de sus hijos con su abuelo en Navidad, en medio del delicado estado de salud que atraviesa su padre.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

El emotivo reencuentro de los hijos de Carolina Cruz con su abuelo en Navidad: sufre dura enfermedad

Carolina Cruz conmovió a sus seguidores al compartir el reencuentro virtual de sus hijos con su abuelo en Navidad, en medio del delicado estado de salud que atraviesa su padre.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
El emotivo reencuentro de los hijos de Carolina Cruz con su abuelo.