Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cómo y dónde celebró Karol G la Navidad: fotos y video

La cantante paisa de reguetón volvió a encender las redes sociales con imágenes de su celebración navideña al lado del mar. Mira acá la publicación de cómo se volvió en 'Mamá Noel'.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Karol G armó árbol de Navidad en plena playa y posó con sensual bikini de 'Mamá Noel'

La cantante paisa de reguetón volvió a encender las redes sociales con imágenes de su celebración navideña al lado del mar. Mira acá la publicación de cómo se volvió en 'Mamá Noel'.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Karol G armó árbol de Navidad en plena playa.