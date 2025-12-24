Karol G armó árbol de Navidad en plena playa y posó con sensual bikini de 'Mamá Noel'

El pasado fin de semana del 13 de diciembre, Karol G revolucionó las redes sociales tras mostrar un inesperado cambio de look. La artista compartió con orgullo que ella misma se cortó el cabello a la altura de los hombros y recibió todo tipo de comentarios.

Desde entonces, la intérprete de 'Papasito' y 'Latina Foreva' había estado ausente de sus redes sociales; sin embargo, reapareció justo este miércoles 24 Navidad con una publicación alusiva a esta época que volvió a llamar la atención.



Cómo celebró Karol G la Navidad

En el carrusel de fotos y videos se ve a la paisa posando en la playa, que se cree sería en Hawái, lugar en el que estuvo durante cerca de un mes junto a sus amigos más cercanos y su familia. En las imágenes aparece un árbol de Navidad, regalos y flotadores. Además, Karol G luce un sensual atuendo de mamá Noel, acorde con la estética de su era ‘Tropicoqueta’.

En otras fotografías se le puede ver nadando en el mar, incluso usando gorro navideño, medias de malla y tacones blancos. “Me faltó una foto de un buñuelito en esta playa 🧡 Los amo mucho pues… FELIZ NAVIDAD 🎅🏼🎄🌺🏄”, escribió la artista en la descripción de su publicación.

Se presume que estas imágenes fueron tomadas durante su estadía en Hawái, ya que en ellas se le ve el cabello largo; aunque también podría tratarse del uso de extensiones.



¿Karol G terminó con Feid?

Cada vez son más las especulaciones sobre una supuesta ruptura entre los artistas colombianos. Los rumores comenzaron cuando los seguidores notaron que ya no interactuaban con frecuencia en redes sociales y cuando Karol G apareció sola en los Latin Grammy 2025.

Las dudas aumentaron con el lanzamiento de ‘La Premier’, donde se publicaron los videos de las canciones de su álbum ‘Tropicoqueta’, a excepción de ‘Verano Rosa’, tema que interpreta junto a Feid.

Aunque ninguno ha publicado contenido reciente juntos, ambos continúan siguiéndose en redes sociales como Instagram y TikTok. De hecho, en esta última plataforma, llama la atención que Feid es la única persona a la que la intérprete de ‘Cairo’ sigue.

