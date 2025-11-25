Ella es la prima de Karol G que paga pena en El Buen Pastor de Bogotá: qué delito cometió

Carolina Giraldo, nombre de pila de Karol G, se ha convertido en una de las cantantes colombianas más famosas del mundo entero. Recientemente, la paisa se convirtió en noticia por una historia que tiene como protagonista a Diana Giraldo, su prima, quien actualmente está recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La mujer está condenada a 26 años y 8 meses de prisión por el delito de secuestro extorsivo. De hecho, lleva casi 12 años privada de la libertad y, aunque inicialmente le daba vergüenza que la relacionaran con la artista, con el tiempo les contó a sus compañera reclusas el lazo que las unía.

Por qué Karol G tiene una prima en la cárcel

La joven, nacida en Chocó, relató que su padre creó su proyecto de vida en este departamento y no en Antioquia debido a que tuvo que mudarse por temas laborales. Ella estudió Ingeniería Ambiental y empezó a abrirse paso en Medellín.

Luego de contraer matrimonio y de perder un bebé en 2012, la joven empezó a presentar algunos problemas en su relación. En la empresa en la que trabajaba conoció a su jefe, con quien inició una relación clandestina debido a que inicialmente ella percibió sus acercamientos como acoso y a que ambos se encontraban en relaciones formales.



El esposo de Giraldo se enteró de la aventura y reaccionó con agresividad. Ante las amenazas, la mujer decidió citar a su amante en Bogotá para un confrontación; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que estaría allí por los próximos tres días.

"Yo no quería estar ahí, fui obligada a estar ahí, él me tenía amenazada, me dijo que yo tenía que estar ahí, que me iba a hacer un escándalo delante de mi familia", señaló.

Al culminarse el tercer día, la mujer regresó con su marido a Chocó y se percató de que él recibió una suma de dinero a su cuenta de ahorros. Cuando fueron a reclamar la plata, se encontraron con que el Gaula ordenó bloquear cualquier movimiento porque había una investigación en su contra. Pocos días después fueron detenidos por el delito en cuestión.

Cómo es la relación de Karol G con su prima presa en Bogotá

Durante el encuentro, confesó que la relación que tenían ambas cuando eran niñas era muy cercana, pues se veían en las vacaciones, cuando la familia entera se reunía.

Posteriormente, recordó cómo fue el encuentro con la intérprete de 'Cairo' cuando visitó El Buen Pastor de Bogotá. Inicialmente, Diana vio a su prima Jessica, hermana y mánager de Karol, y poco después vio a la antioqueña:

"Detrás venía Karol y ella ve que Jess se detiene en un patio y no entiende nada, entonces Caro se detiene, me ve y dice: 'ay mi prima, qué chimba, mi prima'. Nos abrazamos a través de la reja y se fueron porque ella venía a dar un concierto", dijo.