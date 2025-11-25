En vivo
Ella es la prima de Karol G que paga pena en El Buen Pastor de Bogotá: qué delito cometió

Ella es la prima de Karol G que paga pena en El Buen Pastor de Bogotá: qué delito cometió

Diana Giraldo se sinceró en el pódcast 'Conducta delictiva' sobre el motivo por el que terminó tras las rejas y cómo es la relación con 'La Bichota' a pesar de la distancia.

Quién es la prima de Karol G que se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Foto: GettyImages y X @pasaenbogota
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

