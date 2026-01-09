El mensaje de Ómar Murillo tras confirmarse su separación de Koral Costa

En las últimas horas, el mundo del entretenimiento quedó en shock luego de que se confirmara que Koral Costa terminó su matrimonio con Ómar Murillo. La mujer subió un video, en donde detalla que no fue por falta de amor, sino porque no quiere retener los sueños de los demás.

Qué dijo Ómar Murillo tras la separación con Koral Costa

Ahora bien, recientemente el actor subió un video bastante curioso con la siguiente descripción "Unas veces se gana, y otras se pierde" con la canción 'Recuérdame' de Los inquietos del vallenato. Asimismo, hizo como si estuviera pensando por lo sucedido, pero en ninún momento se refirió al tema.



Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse y dijeron que ellos no pueden terminar, y que esperaban verlos de nuevo juntos. Por otra parte, varios aseguraron que se podría tratar de una estrategia para redes.

"No se separen, me encanta como se ven juntos", "unas veces se gana y otras se aprende", "el amor de ustedes es mas grande que cualquier cosa", "vale la pena volverlo a intentar sin importar nada", "muy malos actores pero bueno... digamos que se les cree", "ella siempre ha estado contigo y te ha aceptado tal y como eres no es justo", dijeron algunos.



Es de resaltar que ellos llevaban 17 años juntos, y a través de sus redes sociales postearon todas las actividades que hacían juntos. La que más llamó la atención fue cuando se fueron a España, y allí salieron a la calle en toalla, video que se viralizó.

Por su parte, algunos creeen que la pareja solo se separó por la distancia. Es decir, Koral Costa se quedó acá en Colombia, mientras que Murillo se fue a España para meterse de lleno en un proyecto que tendría que ver con actuación. Por lo cual, para los seguidores que quieren saber más información sobre lo que pasará entre ellos, si volverán o tomarán caminnos diferentes, pueden estar pendientes de sus historias y publicación de sus redes sociales.

Adicionalmente, llama la atención que ellos aún conservan las fotografías, no solo actuales, sino las que en algún momento se tomaron cuando empezaron su relación.

