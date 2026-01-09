Publicidad

Video de Ómar Murillo tras separarse de Koral Costa luego de 17 años de matrimonio

Después de que Koral Costa confirmó que su relación con Ómar Murillo terminó, él se habría pronunciado con un video. Aunque no menciona nada del tema, se le ve muy triste.

El mensaje de Ómar Murillo tras confirmarse su separación de Koral Costa

Koral Costa recientemente confirmó que su relación con el actor terminó, por lo cual, varios de sus seguidores quedaron sorprendidos, porque se les veía muy felices.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de ene, 2026
El mensaje de Ómar Murillo tras confirmarse su separación con Koral Costa