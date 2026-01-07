Publicidad

Por qué se separaron Ómar Murillo y Koral Costa luego de 17 años de matrimonio

Koral Costa sorprendió recientemente con la confirmación de su separación con Ómar Murillo. A través de un video en su cuenta de Instagram, explicó que no fue por falta de amor.

Koral Costa confirmó que se separó de Ómar Murillo tras 17 años de matrimonio

Luego de afirmar que ya no está con Ómar Murillo, decidió explicar las razones e indicó que no fue por amor. Frente a esto, los seguidores quedaron extrañados y le pidieron volver con él.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 7 de ene, 2026
