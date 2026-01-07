Koral Costa confirmó que se separó de Ómar Murillo tras 17 años de matrimonio

En las últimas horas, seguidores quedaron impactados con la confirmación de Koral Costa de su separación con el actor Ómar Murillo. Precisamente, en medio de una dinámica de preguntas, los fans le preguntaron si era verdad y ella lo confirmó, no solo con un "sí", también con un video extenso.

Mira también: Omar Murillo y Koral ponen al descubierto su relación: Conoce sus secretos



Por qué se separaron Ómar Murillo y Koral Costa

"Sí, pero no es porque no hay amor. Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños. Tú no tienes el derecho de retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes uno, no quieres que nadie lo retenga. Y el amor es eso, es permitir que los demás logren lo que quieren", indicó.



Frente a esto, los usuarios de Instagram no dudaron en pronunciarse, ya que se le hizo muy extraño que ya no estén juntos. Algunos creen que se puede tratar de un tema de distancia, y que realmente siguen como pareja, por lo cual, piensan que pronto volverán.

"Dios permita que puedan llegar algún acuerdo, porque ella es una gran mujer y de verdad merecen estar juntos", "no creo, solo por distancia, porque hay mucho amor", "bueno, te llegará uno y con ese serás mamá y serás feliz", "la verdad espero que no sea así, pero recuerda Koral que las palabras tienen poder, así que si es broma es mejor no seguir declarando eso", dijeron algunos.



Publicidad

Historia de amor entre Ómar Murillo y Koral Costa

El amor surgió cuando Murillo hacia parte del programa 'También Caerás' y aunque Koral indicó que no fue un flechazo de inmediato. Posteriormente, el actor afirmó que ese momento fue maravilloso y así fue como todo empezó. Aunque no tuvieron hijos, demostraron todo el amor que se podían dar y lo feliz que fueron con cada una de sus ocurrrencias.

Mira también: Koral Costa y Omar Murillo confiesan que se fueron a vivir juntos a los tres días de novios

Publicidad

Aunque ya no están juntos, Koral Costa sigue conservando los videos y las fotos que se tomaron hace unas semanas. Un video que se hizo muy famoso, fue cuando estuvieron en Madrid, España, con una toalla. La pareja modeló por la ciudad y descrestaron a todos. Asimismo, todos esperan que esta decisión se pueda revertir y los vuelvan a ver juntos, divirtiéndose como están acostumbrados, ¿qué pasará con estos dos famosos?